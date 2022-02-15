На порозі ймовірної війни з РФ: чи штурмують люди магазини та зброярні і що відбувається на вокзалах

На порозі ймовірної війни з РФ: чи штурмують люди магазини та зброярні і що відбувається на вокзалах

Немає ажіотажу ні в магазинах, ні в зброярнях, ні на вокзалах.

Тривале очікування ймовірного вторгнення Росії до України майже ніяк не вплинуло у сферах торгівлі та туризму. Люди не впадають у паніку і не скуповують все з полиць продуктових магазинів та не планують покидати Україну. На вокзалах ситуація спокійна.

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В одному з продуктових супермаркетів, який розташований у спальному районів столиці, людей небагато. Купують те, що й зазвичай. Паніки у людей немає. Полиці із сіллю, цукром, крупами чи борошняними виробами - заповнені. Менеджери з продажу запевняють, виділити якісь позиції, які б розкуповували більше ніж раніше, не можуть. Навіть якщо говорити за туалетний папір, сірники чи скажімо батарейки, які є в кожному переліку до тривожної валізки. В іншому торговельному центрі, що спеціалізується на господарських товарах, покупці спокійні, полиці заповнені.

Менеджер із закупівель відділу автотоварів Олександр Філоненко зауважив, що однак спостерігається підвищений попит на деякі товари. Це, зокрема, каністри металеві, пластикові, і вогнегасники, частіше купують аптечки та лопати. Але на сьогодні по всім товарам, які заходять у "топ-продажі", є у повній наявності по всій мережі.

Паніка чи холодна голова: чи штурмують українці продуктові крамниці та зброярні

Щодо ситуації в зброярнях, то всі як один кажуть, що в них немає ажіотажу, про що раніше активно повідомляли у соцмережах. Лише окремі визнають, людей побільшало, але ні кулі, ані сама зброя з полиць не зникли.

Напівпорожніми залишаються й столичні вокзали, які б у разі паніки в суспільстві, були би переповненими охочими поїхати зі столиці. Більшість поїздів, зокрема в західні регіони, мають вільні місця. "Ніякого ажіотажу ми зараз не бачимо, люди подорожують як і подорожували, ми бачимо людей з сім’ями, бачимо людей, які їдуть у відрядження, тобто фактично ніякого сплеску купівлі квитків не спостерігаємо", - прокоментував заступник директора пасажирської компанії "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

Психологи ж радять тривогу збивати чітким планом дій у разі військового загострення. Ці дії обговорити з рідними, зібрати документи та гроші. Зберігати спокій та довіряти своїй армії.

Нагадаємо, що попри заяву Міноборони Росії про відведення, 140 тисяч військових РФ залишаються поблизу України, яка ситуація на кордонах - читайте тут.

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Автори: Сергій Моргун, Антон Коцуконь, Денис Чиж