На порятунок є кілька хвилин: Жданов розповів про ракети “Іскандер”, якими Росія вдарила по Дніпру

Російська армія почала частіше застосовувати "Іскандери" по Україні. Востаннє ворог вдарив цими ракетами по Дніпру у ніч проти 4 червня. Обидві ракети збили Сили протиповітряної оборони. Однак уламки завдали значних руйнувань: потрощило приватний сектор, пошкоджено 16 багатоповерхівок та півтора десятка автівок. На жаль, є поранені, серед них — одномісячна дитина.

Сайт ТСН.ua розпитав військового експерта Олега Жданова, що це за ракети, чим вони небезпечні та скільки ще їх може бути в Росії.

Яка ракета атакувала Дніпро

Застосування оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) “Іскандер” дозволяє завдавати удару ракетами “Іскандер-К” та “Іскандер-М”. Дніпро 4 червня атакували “Іскандери-К”.

“Іскандер-М” — це балістична ракета з дальністю до 500 км, а “Іскандер-К” — це крилата ракета з дальністю 1 500 км. Вона дозвукова, летить на малих висотах і малопомітна”, — розповів Олег Жданов.

Який “Іскандер” важче збити

Крилату ракету збити легше, каже військовий експерт.

“Із балістичними ракетами є проблема в тому, що вони надзвукової швидкості. Вони летять по балістичній території і дуже швидко. Сьогодні в нас з балістичними ракетами може боротися тільки Patriot і SAMP/T”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, проблема також полягає в тому, що ракета не знищується у повітрі.

“Це такий випадок дуже рідкісний, коли вибухає. Тому що її збивають, як американці її називають, “летючою колодою”. Ракета без вибухової речовини. Її завдання — збити балістичного ракету з траєкторії, щоб вона не влучила в ціль. Вона відхиляється і вибухає в іншому місці. Там дуже міцна головна частина і зруйнувати її у повітрі дуже важко. А простим вибухом, як це роблять звичайні зенітні ракети, коли збивають крилату ракету чи “шахед”, — це неконтактна дія. Тобто поруч з ціллю вибухає протиракета і цими уламками вона руйнує і та розпадається. Там прочність ракети набагато менша”, — пояснив Олег Жданов.

Він зазначив, що “Іскандер-К” збиває будь-який комплекс, зокрема С-300.

“Коли летить крилата ракета, вона видає звук, як невеликий реактивний літак. Тому що принцип той самий — двигун у неї реактивний. А коли її збивають, то уламки на кінцевій ділянці траєкторії падають іноді розвиваючи надзвукову швидкість. Вони йдуть у свободному падінні з інерцією польоту ракети”, — розповів військовий експерт.

На порятунок іноді є кілька хвилин

“Іскандер-К” може запускатися на відстані 1 500 км від Дніпра — це дальність польоту цієї ракети.

“Вночі на Дніпро вони летіли з півдня — з Криму. А так ворог може запускати їх із території Росії, Ростовської, Бєлгородської області. Крилата ракета “Іскандер-К” може ще маневрувати, змінювати курс і потім вражати цілі”, — каже Олег Жданов.

За його словами, “Іскандер-К” складно виявити, тому що вона летить на дозвуковій швидкості і на дуже малих висотах.

“Її треба знайти — в цьому проблема. Коли її знаходять, то намагаються відслідкувати, тому що вона ще може змінювати курс. Можуть втрачати її, тому що ракета запрограмована таким чином, щоб ховатися у складках місцевості, щоб ховатися за штучні перепони, щоб її ніхто не помітив. Якщо її виявили, то є шанс її збити”, — каже військовий експерт.

Балістичну ракету навпаки — бачать, але не завжди встигають відреагувати, щоб її збити, розповів Олег Жданов.

“Іскандер-М” летить на 480 км — це гарантована дальність пуску. Рахуйте приблизно 500 км від Дніпра, будь-яка точка в цьому колі — це може бути місце старту цієї ракети. Але летить вона менше восьми хвилин. На те, щоб увімкнути тривогу і сховатися в укриття може бути кілька хвилин”, — каже Олег Жданов.

Скільки “Іскандерів” є в Росії

За словами Олега Жданова, в Росії може бути накопичено декілька сотень ракет “Іскандер” різних типів. Крім того, ворог постійно виробляє їх.

“На місяць вони можуть виробляти пару десятків, не більше. Вони їх постійно виробляють — близько 100 ракет на місяць. У них там десь 20-30 ракет до комплексу “Іскандер-К” та “Іскандер-М”. Ну і решту там — Х-101 крилату вони виробляють, Х-155. Так що на сьогоднішній день, за оцінками нашої розвідки, в РФ може бути в наявності до тисячі ракет різних типів”, — розповів військовий експерт.

Яка ракета спричиняє більше руйнування

Він зазначив, що балістична ракета “Іскандер-М” спричиняє більше руйнування.

“Іскандер-К” — у неї більш поверховий вибух і там менше руйнувань. А ось “Іскандер-М” занурюється в землю і піднімає шалену кількість землі, вибухова хвиля дуже велика. Єдине, що “Іскандер” також може бути в кассетному варіанті”, — каже Олег Жданов.

У такому разі висота підриву становить близько кілометра і ракета покриває величезну площу уламками, пояснив військовий експерт.

“До речі, у Дніпрі фотографія була, що людина тримає шрапнель, це як арматура 10 чи 12 міліметрів, яку нарубали на спеціальному ножі. І ця шрапнель закладається головну частину. Це може казати про те, що ракета була в кассетному варіанті. А вона дає менше руйнувань, але більше жертв серед людей — не важливо це військові чи цивільні”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, близько п’ятої ранку 4 червня Росія завдала удару по Дніпру двома крилатими ракетами “Іскандер-К”. Обидві цілі збили Сили протиповітряної оборони.

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