На потяг та у автобус за новими правилами: чи призвичаїлися пасажири та працівники та де не минулося без скандалів

На потяг та у автобус за новими правилами: чи призвичаїлися пасажири та працівники та де не минулося без скандалів

Нові правила міжміських перевезень набули чинності від 21 жовтня.

Відсьогодні між областями України можна їздити лише за наявності або сертифіката про вакцинацію, або свіжого негативного тесту. Це стосується подорожей залізницею, автобусних і авіаперевезень.

Про те, яка ситуація у різних регіонах та чи усі пасажири були готовими до нововведень і змогли поїхати - 21 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Щоб поїхати у іншу область з Центрального автовокзалу столиці відопівночі окрім паспорта треба мати ще й COVID-cертифікати або негативні тести.

На виїзді з вокзалу наявність відповідних документів у пасажирів в салоні перевіряють ще й поліцейські. Здебільшого пасажири тут чули про нововведення і готувались. Ті, хто досі не встиг вакцинуватися, робили тест або напередодні, або просто уночі - за власні гроші, і вартість аналізу здебільшого у рази більша, ніж коштує квиток.

Незважаючі на суворі правила, деякі подорожні намагаються домовитися з водіями проїхати без медичних паперів.

Слід зазначити, що більш, ніж третина перевізників на Центральному автовокзалі через нові правила вирішили і взагалі скасувати свої рейси.

На Центральному залізничному вокзалі столиці вимоги до пасажирів такі самі. Але контроль здійснюють провідники. У приміщенні вокзалу облаштували пункт тестування, а у медпункті поруч можна безкоштовно щепитися. Такий сервіс від сьогодні запрацював на залізничних вокзалах великих міст. Для тих пасажирів, які через тестування запізнилися на потяги - сьогодні акція.

"Вже мали випадки, коли пасажири не встигали через тестування чи вакцинацію. Тому міняли (квитки - Ред.), як виключення, на наступний рейс. Це не системно, лише сьогодні, як вийняток. Така знижка на те, шо хтось недочув, не зрозумів", - розповів керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

Кілька залізничних непорозумінь сталися сьогодні на Дніпропетровщині: потягом з Дніпра до Трускавця вдалося поїхати не всім. Одна жінка не мала ані документу про вакцинацію, ані тесту. І на жодні пропозиції виправити це до відправлення потяга так і не пристала, вимушена була піти із вокзалу. Ще один чоловік лише вранці отримав перше щеплення, але не мав довідки про це. На тестування перед відправленням вже забракло часу. Ще одна дівчина влаштувала скандал, бо негативний ПЛР-тест мала, але відмовлялася показати, посилаючись на конфіденційну інформацію. Довелося до перемовин долучати патрульних. Більшість пасажирів і у Дніпрі все ж були вакциновані.

Експрес-тест на вокзалі Дніпра як і у столиці коштує 350 гривень. Результат можна одразу роздрукувати. У пункті вакцинації водночас просто на вокзалі можна отримати щеплення цілком безкоштовно, але охочих небагато. Тут одразу видають офіційну довідку, з якою також можна одразу на потяг.

У Сумах вранці заявили: міжобласні автобусні рейси скасували, але трохи пізніше стало відомо, що деякі – на Полтаву, Чернігів, Черкаси – таки відправилися з мінімальною кількістю пасажирів. А от Харківське сполучення - повністю перерване. Перевізники попередили сумських диспетчерів що рейси скасували, бо більшість пасажирів не мали відповідних документів, а наражати водіїв на штрафи вони не хочуть.

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Щоб виправити ситуацію із міжобласним сполученням вже завтра вакцинуватися можна буде просто на автовокзалі.

В Міністерстві інфраструктури визнають - поки що перевізники в праві лише просити пасажирів пред'явити документи, але це невдовзі зміниться.

"Дійсно, водій не мають права вимагати надавати ці документи. Тому зараз ініційовані зміни в постанову, щоб зобов'язати пред'являти документи під час посадки", - зазначає заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм.

Урядовці кажуть: разом із контролем за виконанням нових правил збираються посилити боротьбу із нелегальними перевізниками, адже попит на їхні послуги сьогодні зріс у десятки разів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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