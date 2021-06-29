На Прикарпатті батько врятував із води трьох доньок, а сам зник: пошуку тривають другий день

На Прикарпатті батько врятував із води трьох доньок, а сам зник: пошуку тривають другий день

Глибина тут місцями до 3 метрів, чимало вирв, а найгірше - дуже сильна течія.

Другий день на Дністрі поблизу Галича на Прикарпатті шукають 39-річного чоловіка. Напередодні він трьома своїми дітьми пішов на річку відпочивати. Малі почали тонути, чоловік зумів усіх виштовхнути на мілину. Проте сам зник під водою.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

На Дністрі місцеві влаштували стихійний пляж і знають, де можна спуститися до води. Троє дочок віком 8, 10 та 11 років разом з батьком - вони живуть у Галичі - прийшли сюди навпростець, стежкою через ліс і вирішили покупатися. Одна з дівчат зайшла на глибину і течія почала її затягувати далі. Інстинктивно вона вхопилася за свою сестру і потягла за собою.

Батько разом з третьою дочкою почали їх витягати. Зрештою чоловік зумів виштовхнути усіх трьох дітей на мілину посеред річки - метрів за 20 від берега. А от сам, розповідають діти, пішов під воду.

Новини України: другий день на Дністрі поблизу Галича на Прикарпатті шукають 39-річного чоловіка

Випадкові люди побачили дітей посеред річки, викликали рятувальників. Діти і розповіли, що сталося з батьком. 39-річного чоловіка водолази шукають досі. Обнишпорили вже кілька кілометрів дна річки та береги, та поки марно. Тим часом дітей доправили до лікарні.

Дністер тут дуже підступний. Дуже погана видимість, бо пройшли дощі. Глибина місцями до 3 метрів, чимало вирв, а найгірше - дуже сильна течія.

Пошуки батька тривають. Рятувальники припускають, що у паніці, рятуючи дітей, він міг наковтатися води чи його вхопили корчі, тому він не зміг впоратися з течією.

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