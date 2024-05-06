На Прикарпатті чоловік кинувся в охоплений вогнем будинок, щоб врятувати 2-річну дівчинку: як все закінчилось

На Прикарпатті, в селі Долиняни, чоловік вихопив із полум'я дворічну дівчинку. У хаті, що загорілася, жили переселенці з Херсонщини. Один із малюків у кімнаті бавився сірниками - вогонь миттєво поширився всім будинком. Сусід, не вагаючись, поліз в охоплений полум'ям дім, щоби знайти малечу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

За своїх 2 роки Ангеліна пережила ракетний обстріл. Далі була втеча з Херсонщини та переїзд на Прикарпаття.

"Коли я народжувала її в Ізмаїлі, у пологовий прилетіла ракета", - каже мати дівчинки.

Тепер дівчинка пережила і пожежу, в якій дивом вціліла.

"Був ранок. Мати з бабусею поралися на кухні. Ангеліна - була з ними. Двійко старших синів 7 та 4 років гралися в кімнаті. Аж раптом сталась пожежа", - йдеться у сюжеті ТСН.

Пожежа у будинку

Бабуся дівчинки Людмила Гук каже, що коли почалась пожежа, вона відправила старших дітей на вулицю та намагалась знайти малечу. Проте пожежа швидко поширювалась.

Сусід пан Володимир у цей час порався на своєму подвір'ї. Побачив у сусідів дим, набрав відра води і побіг на допомогу. Туди вже збіглися й інші односельці. Почувши, що в охопленому полум'ям будинку залишилася маленька дівчинка, чоловік не вагався. Зайти через двері вже не міг, тож почав одне за одним навмання вибивати вікна - шукав малечу. Каже: допоміг телефон, який жінки залишили в будинку - в якийсь момент засвітися екран, інтуїтивно чоловік поліз саме у ту кімнату. Ангеліна вже була непритомна.

Подвір'я, де мешкали переселенці

"Полум'я і дим вже такі були, що я не годен був зайти. То я пішов туди, вирвав, вибив раму з вікон. Я не знав просто, де дитина знаходиться, поставив сюди відро, аби заскочити. Обмотався, заліз. Вона отут в самому кутику лежала", - каже сусід-рятувальник Володимир Мельник.

Погорільців доправили до лікарні. Вони народилися в сорочці, кажуть медики - ані опіків, ані отруєння димом. Однак дівчинку після втрати свідомості залишили на кілька днів у лікарні, також під наглядом медиків бабуся - від пережитого у неї розболілося серце. Хату, що згоріла, переселенці купили на виплат. Нині родині повертатися нема куди, місцева влада поселить їх у тимчасовий притулок та обіцяє допомогти з відновленням будинку.

Пожежа у будинку

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Нагадаємо, ветеран на протезі рушив з Києва, щоб зібрати кошти на реабілітацію для тяжкопораненого побратима.

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