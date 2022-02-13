На Прикарпатті лева намагалися завезти до притулку: хто став на заваді

На Прикарпатті лева намагалися завезти до притулку: хто став на заваді

Селяни непокояться, що одного разу власник не втримає 160-кілограмову тварину.

Врятувати лева Ромчика: у прикарпатському селі Старуня, намагалися вивезти у притулок хижака, якого тримає місцевий житель. Вік купив левеня маленьким, але зараз звір виріс. Селяни його побоюються, а тварині треба інші умови. Після сюжету ТСН і розголосу господар погодився віддати Ромчика, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 12 лютого.

На територію складу, де живе лев Ромчик, виїжджає спецавтомобіль. І невдовзі виїжджає - порожній - власник заявляє, що ані транспорт, ні водій йому не подобаються.

Аби усипити лева, покласти його в авто і розбудити перед дорогою,- приїжджає ветеринар із центру реабілітації ведмедів. Але і тут щось йде не так - до ветеринара викликають швидку. А власник наполягає - свого Ромку без фахового нагляду до притулку не відпустить.

Лев Ромка з'явився у Старуні роки 2 тому - кількамісячним кошеням. Андрій Сидорук каже викупив його на Київщині, аби врятувати від загибелі, відгодував та вилікував.

Коли хижак підріс, оселив його на старому складі, регулярно вигулює на звичайному повідцеві для собак. Неподалік складу, де живе лев - хати. Селяни непокояться що одного разу власник не втримає 160-кілограмову тварину. І вона побіжить селом. Запевняють - таке вже було. Що лев тікав - наклеп - запевняє власник. А от гуляти - гуляють.

На перетримці лев буде в Бориспільському притулку, далі його перевезуть в природні умови - Європу чи Африку.

Проконтролювати процес переселення приїхали зоозахисники та екоінспектори.

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Ветеринар сказав, що зараз немає ніякої необхідності, щоб зараз його негайно вилучати. Тварина в нормальному стані, нагодована, поводиться спокійно. Водій автомобіля Анатолій обурений. Власник лева просто шукає зачіпки - переконані зоозахисники. Викликали поліцію та збираються судитися.

Натомість власник обіцяє, що поїде в Бориспіль. І якщо умови там будуть прийнятні - сам доправить Ромку, але чоловіка ще вмовляють поступитися.

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