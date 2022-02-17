На Прикарпатті на ходу спалахнув газовоз з паливом: пожежу гасили пів сотні рятувальників

На Прикарпатті на ходу спалахнув газовоз з паливом: пожежу гасили пів сотні рятувальників

До місця виклику одразу було направлено вогнеборців.

На Прикарпатті, у селі Креховичі, просто на ходу загорівся газовоз, повний палива. Відбулася розгерметизація цистерни і спалахнув багатометровий вогняний факел.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 17 лютого.

Аварія сталася на трасі посеред села, тож рятувальникам довелося евакуювати мешканців найближчих будинків. Рух транспорту на дорозі державного значення, що сполучає Івано-Франківськ зі Львівщиною, на кілька годин зупинили. Пожежу гасили пів сотні вогнеборців, задіяли 11 машин спецтехніки. Діяли обережно, аби не спричинити вибух наповненої газом цистерни - спершу охолодили її водою з безпечної відстані, а потім залили піною.

На Прикарпатті на ходу загорілась цистерна з паливом

Нагадаємо, у Полтавській області посеред дороги вибухнув бензовоз. На місці події загинув водій вантажівки.

Читайте також: