На Прикарпатті не гасять цистерну з газом, щоб не спровокувати потужний вибух

На Прикарпатті не гасять цистерну з газом, щоб не спровокувати потужний вибух

Її досі охолоджують, але небезпеку вже максимально нейтралізували.

Газовоз, повний палива зі вчорашнього дня дотепер гасять рятувальники на Прикарпатті. Аварія сталася на трасі посеред села, з цистерни здійнявся вогняний факел. Мешканців найближчих будинків довелось евакуювати, рух транспорту перекрити.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Пожежа сталася у селі Креховичи і вона триває і досі, та зараз вже до місця займання рятувальники дозволяють наближатись.

Аварія сталася на трасі просто посеред села, розгерметизувалась цистерна, пожежа спалахнула миттєво. До найближчих хат було 50 метрів, тож рятувальникам довелося терміново евакуювати мешканців найближчих будинків. Рух трасою одразу перекрили. І ось вже майже добу гасять газовоз, тут досі відкритий вогонь. Рятувальники кажуть, фактично зараз вони поступово охолоджують цистерну. Складність ситуації у тому, що вони не можуть просто залити її водою. Інакше цистерна, повна газу, вибухне. Тож вогнеборці діють дуже обережно.

«Тут не йдеться про гасіння пожежі - а про охолодження цистерни. Діяти тут треба дуже обережно. Адже якщо просто залити цистерну водою, вона миттєво вибухне. Небезпечний газ осяде на усій довколишній території у радіусі 200-300 м. І достатньо буде, аби хтось запалив сигарету, як тут усе вибухне», - повідомляють в ДСНС.

Цистерна у вогні: чи є загроза для жителів села на Прикарпатті

Експерти зі вчорашнього дня моніторять ситуацію, зробили заміри повітря і запевняють, перевищення вмісту небезпечних речовин немає. Люди, який довелось евакуювати з найближчих хат, але зараз їм вже дозволили повернутися додому.

Рух транспорту на цій дорозі державного значення, що сполучає Івано-Франківськ зі Львівщиною, на кілька годин був зупинений взагалі. Але зараз проїзд є, машини пускають в об’їзд небезпечної ділянки сільськими вуличками.

Тут задіяні колосальні сили - пів сотні вогнеборців та 11 машин спецтехніки.

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