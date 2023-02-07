На Прикарпатті обладнали школи захисним устаткуванням за ізраїльськими прикладом і дозволили офлайн-навчання

На Прикарпатті захищають від вибухової хвилі вікна та двері шкіл і садочків за допомогою спеціальних металевих віконниць. Ідею місцеві волонтери запозичили в Ізраїлі. Виготовляють не точні копії, а розробили власні конструкції - з урахуванням особливостей стін навчальних закладів. Витратили на це понад півроку, навіть випробування проводили у зоні бойових дій, йдеться в ТСН.

У ліцеї останні приготування до навчання - відколи велика війна, тут вперше розпочнуться офлайн уроки. Будівля немає підвалу, тож неможливо облаштувати укриття, а чисельні величезні вікна на першому поверсі нічим не були захищені. Тож досі старшокласники вчилися онлайн, а малеча займалась в іншому ліцеї. “Щоб закрити вікна блоками, перше, що ми говорили - про освітлення - природне обов'язково має бути у навчальному кабінеті. І друге, ці блоки не діють доступу повітря, і сам фасад псується, коли закривають повністю ці стіни- цвітіння, пліснява, запахи”, - пояснює директор закладу.

Ліцеїстів повертають на навчання завдяки металевим віконницям, які схожі на величезні побутові жалюзі. Поряд в дитячому садочку конструкція трохи інша. В обох випадках це - надійний захист від уламків та вибухової хвилі. Щоразу, коли лунатиме тривога, вікна закриватимуть металевою завісою. “Це - 6 мм метал, який при закритті робить один суцільний лист металу. Хоча по випробуваннях, які ми робили, то навіть забагато 6-ки”, - каже волонтер Роман.

Ідея не нова, кажуть волонтери, які власне й запропонували її івано-франківським навчальним закладам, запозичили її в Ізраїлі. Подібні металеві віконниці, каже Аллою Снурніковою, що живе в Ізраїлі вже 10 років, у них стоять на кожному вікні у будинках, віком менше 40-ка років. У старіших спорудах - на вікнах кімнат-укриттів. “Найбільша вибухова сила йде через вікно, щоб скло не посипалося, герметично закрите металеве вікно дозволяє зберегти в кімнаті безпечній і повітря, і власне убезпечитися від вибухової хвилі. Не діє цей пристрій на пряме влучання, але на нього не діє нічого.

7 місяців знадобилося івано-франківським волонтерам, аби втілити ізраїльський досвід у реальність. Навіть випробування були- здійснити їх допомогли військові. “Що прилітало, то ми аж в зону бойових дій відвезли. Наші друзі-бійці її там поставили і чекали, що буде”, - каже волонтер.

Використання таких віконниць і власне, дозвіл на навчання за їхньої наявності, навіть коли у закладі немає підвалу, дозволила спеціальна комісія. “На всі заклади, де перебувають діти, нам двоє дозвіл ДСНС та ОВА. Вони дозвіл на використання закладу, після обстеження. Тобто виїжджає комісія, яка обстежує заклад у кількості кільканадцять осіб, вони підписують акт з дозволеною площею”, - пояснюють у департаменті освіти.

На вікнах навчальних закладів захисні віконниці ставитимуть за кошти міського бюджету. Досвідом Івано-Франківська зацікавилися вже й в інших містах.

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