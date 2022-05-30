На Прикарпатті сіль б’є ключем: місцеві і не помітили б дефіциту, аби не ажіотаж навколо джерела

На Прикарпатті сіль б’є ключем: місцеві і не помітили б дефіциту, аби не ажіотаж навколо джерела

У деяких селах на Прикарпатті мешканці сіль варять самі, точнісінько так само, як століттями - робили їхні прадіди.

З бутлями чи відрами один за одним до криниці чимчикують люди. Місцеві кажуть: такого ажіотажу, скільки живуть не пам’ятають. Вперше приїжджають навіть мешканці довколишніх сіл, розповідають ТСН.

«А я все так іду, мені на 2-3 місяці стане, бо до тепер я користувався сухою соллю», - каже чоловік, що прийшов до джерела.

Це не жарт - адже у криниці не джерельна вода - ропа. «Давали на експертизу, то казали, що все добре, що немає ніякого тут щось страшного», - пояснюють місцеві.

Свою сіль селяни тут видобувають століттями. Кажуть: процес не складний, але фізично важкий. Ропу у каструлі ставлять на вогонь і коли вона закипає, починає кристалізуватися. Сіль виходить дрібна, наче пісок. «Щоб повну каструлю виварити, щоб ця сіль виварилися, то потрібно 5 год. Протягом 5 годин її треба помішувати, бо вона пригорає», - розповідає господиня.

Як зварити сіль: дефіцитне виробництво на Прикарпатті

З 5 літрів ропи, каже жінка, виходить кілограм солі. Але більшість селян на виварювання часу не гають - користуються просто самою ропою. Нею поливають салати, другі страви, підсолюють супи, квасять капусту, роблять консервацію. А сало в ропі - пальчики оближеш.

Їхньому соляному джерелу, переконані селяни, не загрожує ані посуха, ні споживацький бум - воно завжди повне.

Читайте також:

Багатьом українцям доведеться виживати на 175 гривень на день: що можна придбати

Дев’ятьом із 10 українців ООН пророкує перетин порогу бідності, але економісти заспокоюють

Світовий голод став новою зброєю Путіна у війні: люди не зможуть дозволити собі продукти