На Прикарпатті вчителі оголосили страйк: після адмінреформи вони залишилися без зарплати

На Прикарпатті вчителі оголосили страйк: після адмінреформи вони залишилися без зарплати

У Долинській ОТГ на зарплати педагогів не вистачає 35 млн грн.

Чиновники Долинської об’єднаної територіальної громади (Івано-Франківська область) подали до суду на Кабмін, Міносвіти та обласний департамент освіти, оскільки місцеві вчителі залишилися без зарплати. Через адмінреформу та нову формулу нарахування державних субвенції на виплату зарплати не вистачає 35 млн грн. Просидівши ціле літо без грошей, вчителі оголосили страйк.

Про це йдеться 8 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Відразу після першого дзвоника, 2 вересня, долинські вчителі оголосили страйк, оскільки не отримували зарплату ціле літо. А перші затримки зарплат почалися ще в січні. Проблема ж виникла ще у жовтні минулого року, коли було утворено Долинську ОТГ, а до 8-ми міських шкіл, якими опікувався місцевий бюджет, додалися ще 18 сільських.

За новою формулою Міносвіти, субвенції з бюджету передбачені лише на класи з достатньою кількістю учнів. Інші мали скоротити.

“Для нашої громади встановили кількість - 21 учень в класі, не менше. Ви самі розумієте, у сільських школах такого не було і не могло бути”, - пояснював ситуацію голова Долинської ОТГ Іван Дирів.

Таким чином виник дефіцит у 35 мільйонів гривень. Територіальна громада порахувала зарплати на заклади так, як вони є, а держава видала гроші з розрахунку, що малокомплектні вже скоротили.

“Як можна було серед року скоротити чи понизити ступінь закладам освіти? Це 120 класів - приблизно 10 шкіл треба було закрити чи як?” - дивується заступниця голови Алла Шевченко, зауваживши, що територія Долинської ОТГ охоплює гірські села, а в розпорядженні освітян лише 4 шкільних автобуси.

До окружного адміністративного суду в Івано-Франківську відвойовувати свої зарплати приїхали працівники майже трьох десятків шкіл Долинської ОТГ. Педагоги розповідають, що їх попередили: коштів на виплату їм зарплати за вересень-грудень наразі немає.

Педагоги розповідають, що змушені тепер жити в кредит, адже всі заощадження давно закінчилися. “Ми всі практично живемо в кредит. Якщо треба щось купити, береться кредитну картку, розраховуємось, а тоді погашаємо кредит - і знову починаємо все спочатку”, - каже заступниця директорки Долинського ліцею №7 Наталія Ярич.

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Від Міністерства освіти сьогодні на суд ніхто не прийшов. На запит ТСН у відомстві відповіли: через те, що Долинська ОТГ не провела оптимізацію, гроші на зарплати має тепер шукати у власній казні. “У разі наявності закладів загальної середньої освіти з низькою наповнюваністю класів, відповідні місцеві ради мають покривати дефіцит коштів освітньої субвенції за рахунок власних доходів”, - йдеться у відповіді Міносвіти.

Тим часом подібні скарги з усіх областей завалили Асоціацію міст України. Майже половина опитаних ОТГ не мають грошей на зарплати вчителів, на утримання яких Міносвіти коштів вже не передбачило.

“Сценарії не дуже хороші. Якщо в місцевому бюджеті теж немає коштів, то як місцева влада повинна забезпечити оплату вчителям? Ми очікуємо, що наприкінці року буде перерозподіл освітньої субвенції”, - зазначила експерт з питань освіти Асоціації міст України Тетяна Куценко.

На першому ж засіданні Окружного адміністративного суду вирішити питання освітян Долинської ОТГ не вдалося. У суді оголосили перерву на півтора тижні. Поставити на паузу свій страйк погодилися й педагоги. Але погрожують поновити протести, якщо до 20 вересня їм не виплатять заборговане.

Якщо ж вони виграють суд, то це стане прецедентом для інших громад, які опинилися у схожій ситуації.

Новини України: вчителі Долинської ОТГ оголосили страйк, бо залишилися без зарплати

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