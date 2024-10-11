На Прикарпатті ведмедиця пошматувала грибника: четверо хірургів рятували йому життя

У пошуках грибів Василь відійшов від свого дому на якихось 2 кілометри.

Бура ведмедиця, захищаючи двійко своїх ведмежат, пошматувала 50-річного мешканця Прикарпаття, який пішов до лісу по гриби. Зараз чоловік у лікарні. Медики кажуть, що він народився у сорочці, адже мало не стік кров'ю - усе його тіло у численних ранах.

Подробиці цього драматичного випадку розповіла Алла Пасс в сюжеті ТСН.

У пошуках грибів Василь відійшов від свого дому на якихось 2 кілометри. У густому лісі натрапив на ведмежат. Професійний лісник та досвідчений мисливець, він миттєво усвідомив небезпеку - десь поблизу повинна бути ведмедиця. Але навіть не зчувся, як вона його повалила на землю і почала шматувати.

Також читайте У Карпатах ведмідь напав на пастуха і укусив за ногу

“Я не вставав і лежав - вона лишила мене лежачого. Вже другий раз. Бо я раз лежав і почав вставати. І вона прибігла і далі почала їсти. І другий раз привалила на землю. Я вже більше не вставав. І так вона відійшла трошки далі. І так я відповз. Вийшов до машини і поїхав додому”, - розповідав потерпілий, уже перебуваючи у Калуській Центральній районній лікарні.

Постраждалий він нападу ведмедиці у Калуській лікарні / Фото: ТСН

Госпіталізували його у важкому стані. Кілька годин четверо хірургів проводили операцію. Тепер найгірше уже позаду.

“Рани різного характеру - різані, кусані, колоті. Є навіть рана на кінцівці наскрізна. Чи то кіготь такий великий був, не знаю. І так само китиці всі. Бо він казав, що як оборонявся, то запихав їй [ведмедиці] руки в рот”, - розповів лікар-хірург Ігор Гуцул.

До операції залучили судинних хірургів, щоб зшити артерію, яка була повністю пошкоджена - навіть пульсу на лівій руці постраждалого не було.

В Осмолодському лісництві, де стався цей випадок, кажуть, що цього року ведмеді ледь не впритул наблизилися до населених пунктів. Звірі шукають їжу, щоб набрати жир перед зимовою сплячкою.

“Цього року урожаю чорниці і брусниці майже не було, [ягоди] вимерзли навесні, коли були заморозки. Для ведмедя основний харч - це ягоди, і всі ведмеді спустилися до низу, адже біля села можна знайти якусь їжу - яблука, груші, і неподалік сіл є вирубки, де частково збереглася ожина”, - пояснив поведінку ведмедів провідний мисливствознавець Осмолодсбкого лісового господарства Михайло Кос.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Ведмедиця ПОШМАТУВАЛА чоловіка! Постраждалого РЯТУВАЛИ четверо ХІРУРГІВ!"

Нагадаємо, раніше одна з відеокамер прикордонників, встановлена в горах Івано-Франківщини на ділянці відділу “Шибене”, упіймала в об’єктив ведмедя.

Читайте також: