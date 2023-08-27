На прикладі Ізраїлю: Зеленський розповів, як США будуть допомагати Україні

Україна не відмовляється від курсу на НАТО, але в найближчому майбутньому може розраховувати на "ізраїльську модель" військової підтримки.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Деякі люди писали і були справедливі, тому що зі США в нас напевно, буде саме така модель – ізраїльська. Там, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси тощо. Начебто ізраїльська, але в нас інша держава та інший ворог", - сказав він.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Є люди і нелюди! Велике інтерв'ю із Зеленським про сенсації, скандали, вибори, перемогу та план Б".

Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до "ізраїльської моделі" у вигляді 10-річних зобов'язань військової допомоги Україні.

Читайте також: