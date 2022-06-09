На протезі - на війну: як бійці продовжують захищати Україну, втративши кінцівки

На протезі - на війну: як бійці продовжують захищати Україну, втративши кінцівки

У боях за Харків воюють хлопці, для яких відсутність кінцівки не стала приводом не йти на війну.

Вони не лише воюють, а й передають свій досвід та вчать новобранців бути обережними.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Захисники Харкова - Роман Кашпур та Дмитро Гержан - жартують про свої ноги. Точніше, про їхню відсутність.

“Мали б право за кордон виїхати співчували б там всім – підтримували телефонними дзвінками – ніхто б не засуджував”, - кажуть чоловіки.

Дмитро показує протез з модним малюнком, який називає татуюванням: “Мені все розмальовує брат, кажу, давай з будівельника міняй професію на майстера тату”.

У Романа - протез, яким передбачено хіба трохи ходити та митися. Роман пішов воювати у 19 років.

“У 19 років втратив ногу, підірвавшись на міні, але вирішив не журитися і зі шпиталю одразу гайнув до спортзалу”, - згадує чоловік.

Він бігав, присідав, стрибав, аби поставити неймовірний рекорд - протягнути на собі літак Ан-26.

Звісно, Роман свій рекорд встановив, дуже радів - це сталося у символічному для нього місці - аеродром Чугуєва - туди його перед тим доправляли пораненого з Маріуполя.

24 лютого російські загарбники спалили цей аеродром, а Роман майже одразу пішов захищати такий дорогий для нього Харків - зрозумів, найважче - це не 16-тонний літак на собі тягти, а коли рідні люди - в небезпеці.

Дмитро Гержан, на позивний Тритон, раніше воював з Романом і перебував з ним поруч під час поранення.

Сам Тритон жартує - йому неважко воювати, бо мінометник: “У нас мінометний розрахунок. Міни тягаємо, руки ж цілі”.

Дмитро втратив ногу, коли брав участь у диверсійній операції - перебував у групі, яка вкрала головного свідка у справі збитого малазійського “Боїнга”. Група підірвалася на мінах.

До нашої розмови приєднується Віталій Білоус, на псевдо Білий, і вони продовжують жартувати про відсутність свої правих ніг.

У Віталія пошкоджена ще й ліва. Він з протезом і на милицях, але може і боєм керувати, і вчити новобранців.

Він бореться за Україну від часів Революції гідності. Одразу пішов на війну і весь цей час надає перевагу добровольчим підрозділам

Вони разом воюють і хочуть разом зустріти перемогу.

Скіф, Тритон і Білий: вони втратили кінцівки, але воюють за Харків – історія відважних воїнів у ТСН

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