На протезі став на захист Харкова, а тепер біжить 42-кілометровий марафон: історія бійця Романа Кашпура

Військовослужбовець Роман Кашпур готується до 43-го лондонського марафону, де планує здолати 42 кілометри на одній нозі і на протезі. Роман поставив за мету довести собі та показати іншим, що інвалідність не має жодного значення. До того ж, у Британії сподівається зібрати не лише сто тисяч фунтів на протезування в Україні, а й організувати у Лондоні аукціон на користь збройних сил України, йдеться в ТСН.

Роман Кашпур на псевдо “Скіф” вже 23 квітня вперше у житті буде бігти марафон у Лондоні. Для нього це не просто подолання відстані - Романа називає це своєю філософією після втрати кінцівки на війні. Життя після ампутації, на його переконання, має три запоруки. “Перше - це хірург, який має прооперувати і все зробити правильно, друге – це реабілітація і протезування, і третє - це життя людини, бажання жити і повертатися. Навіть перше – це життя людини, а все інше потім”, - каже боєць.

Він пішов на війну добровольцем у 19 років, став розвідником. 4 роки тому підірвався на протипіхотній міні. В Харківському шпиталі йому довелося ампутувати кінцівку. “Для Роми важливу роль зіграли хлопці з “Ігор героїв”. Вони до нього зайшли, на власному прикладі показали. Один з бійців пробігся коридором. І Рома, ага, значить так можна, можна робити дива”, - розповідає дружина військового, з якою Роман познайомився на 4 день у госпіталі.

Рома теж став одним з цих героїв, він переміг у змагання для ветеранів, але цього йому здалося замало, тому він продовжив тренуватися, стрибати та бігати. Він вирішив протягнути 16-тонний літак - підкачав потрібні м'язи, поки йому пошили спеціальний жилет та побудували драбину, яка дозволила йому тягти літак майже 7 метрів на аеродромі в Чугуєві під Харковом.

Після цього рекорду, він одразу задумав новий, але плани змінила війна. Він відвіз родину до своїх батьків на Вінниччину, у Хмільник, а сам повернувся боронити Харківщину, підрозділі “Кракен”. “Єдине чому я там бігав, бо танк розстрілював хати, доводилось бігати з позицію на позицію”, - розповідає Роман.

На той час нормального протезу в нього не було. Військовослужбовець переконаний, відсутність ноги не причина відкосити від армії. “Відсутність кінцівки, тим паче, якщо коліно своє, як каже наш побратусик, який воює, ампутація нижче коліна – то симуляція”,- сміється боєць.

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У Лондон на марафон Роман їде не просто бігти, в планах зібрати пожертви для українців з ампутаціями. Але і цим його плани не обмежуються, він замислив зміни у вітчизняному протезуванні. “Нам треба держпрограма, яка підготовлює професійних працівників, зараз ми ще якось справляємося, але дуже великий наплив і ми маємо робити в місяць 5-6 протезів, це норма, яка з асоціацією узгоджена. Якщо ти робиш 10 і більше - то якість втрачається, держава має створювати програми для навчання”, - переконаний Роман.

Бігтиме Роман із українським прапором, на якому автограф самого Залужного. “Це буде додатковий стимул, бо головнокомандувач, Валерій Федорович дав наказ і ми не маємо права його не виконати”, - запевняє Роман.

Артефакт не планує залишати собі. “Прапорів з таким підписом дуже мало, а такий, що з підписом і буде бігти марафон – він буде один і хоче виставити його на аукціон міжнародний, щоб потім всі кошти акумулювати на допомогу ЗСУ, все, що потрібно для майбутнього наступу, плануємо зробити добру справу”, - каже боєць.

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