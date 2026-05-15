На Прикарпатті дитину відправили до інтернату після мобілізації батька: що відомо

На Прикарпатті після мобілізації батька-одинака дитина опинилася у притулку.

В Україні триває мобілізація, під час якої на Прикарпатті нещодавно до війська було призвано мешканця Калуша, який, своєю чергою, є єдиним родичем для своєї 15-річної доньки. Мати дитини померла 10 років тому.

Деталі цієї історії не так давно під час службової наради розповіла представниця соцслужби Калуської міської ради Іванна Гвоздецька.

«Нами була влаштована дитина до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, оскільки її батька, який був єдиним законним представником, ТЦК забрав на військову службу. Нами було підготовлено та скеровано листи до обласного та районного ТЦК щодо реагування, оскільки він у дитини єдиний законний представник, інших родичів, які б могли здійснювати догляд за дитиною, немає. Відповідно, дитина втрачає право на сім’ю та виховуватись у повноцінній сім’ї. Будемо цікавитись, які висновки з цього листа візьмуть ТЦК».

Як, виявилось, після того, як батько дитини був мобілізований, дівчинка за допомогою одного з месенджерів зв’язалась із представниками соцслужби та повідомила про обставини, у яких вона опинилась. Як роз’яснили нам посадовці, контакти соцслужби у дівчинки були через те, що її з батьком родина рахувалась як така, що опинилась у складних життєвих обставинах.

У коментарі для ТСН.ua Іванна Гвоздецька повідомила наступне: «Дитина знаходиться на обліку служби у справах дітей Калуської міської ради як така, що перебуває в складних життєвих обставинах. Мати дитини померла в 2016 році, тому батько залишився єдиним законним представником дитини. Під час спілкування через месенджер дитина повідомила про те, що батька мобілізували».

За словами Іванни Гвоздецької, на момент мобілізації батько самостійно виховував дитину та не був позбавлений батьківських прав.

«У зв’язку з відсутністю надійних родичів, які б могли забезпечити належний догляд та піклування про дитину, служба у справах дітей, діючи в межах своїх повноважень і з урахуванням найкращих інтересів дитини, прийняла рішення про її тимчасове влаштування до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Івано-Франківської ОДА», — каже Гвоздецька.

За її словами, на даний час дитина в безпеці, життю та здоровʼю дитини нічого не загрожує.

«Службою у справах дітей підготовлено відповідні листи до районного та обласного ТЦК, військову частину, а також служби у справах дітей Івано-Франківської ОДА», — резюмувала вона.

Мобілізація батька-одинака: що кажуть у ТЦК

Офіцерка групи комунікацій Івано-Франківського ОТЦК, молодший лейтенант Наталія Коцкович в коментарі для ТСН.ua повідомила, що у мобілізованого чоловіка на момент залучення до війська була відсутня відстрочка.

«Згідно даних мобілізаційного відділу ТЦК, чоловік, про якого йдеться, був мобілізований Калуським РТЦК та СП 1 травня 2026 року. Коли перевірили документи, то з’ясувалося, що відстрочки вже не було. Не було через те, що наприкінці квітня її не продовжили, тому як законних підстав на відстрочку у цього чоловіка не було. Не було через те, що наприкінці минулого року до поліції надійшло звернення про вчинення домашнього насильства цим чоловіком над своєю неповнолітньою донькою. Було розслідування, дитина була вилучена з сім’ї. У зв’язку з цим законних підстав для відстрочки вже не було. Відстрочка автоматично скасувалась. Це зробила система. Відстрочка не продовжилась, тому як доньки на той момент не було з батьком. Тобто на момент мобілізації відстрочки не було», — повідомила нам Наталія Коцкович.

