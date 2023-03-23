На Путіна чекають в Гаазі: як і де судитимуть головного російського злочинця

У четвер, 23 березня, Україна та Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі підписали угоду про співробітництво. Відтак у Києві з’явиться представництво суду, яке займатиметься збором доказів для звинувачення головного російського злочинця.

Про це йдеться у сюжеті ТСН 19:30.

Для підписання угоди сторони зустрілися у будівлі МКС, яку напередодні погрожував знищити один із путінських посіпак Дмитро Медведєв. Тут для президента держави-агресорки вже приготували стілець.

Гігантський комплекс із п’ятьма корпусами - одне з найзакритіших місць у світі. Підсудних диктаторів тут охороняють чи не ретельніше, ніж коли вони були при владі.

У відповідь на погрози заступника голови російського Радбезу зруйнувати цю будівлю, де виписали ордер на арешт господарю Кремля, у суді нагадали, що за ними стоять всі 123 країни-учасниці Римського статуту.

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Угоду про співробітництво представники Міжнародного кримінального суду та України підписують за закритими дверима. Після підписання генеральний прокурор Андрій Костін розповів журналістам подробиці про те, чим тепер займатимуться представники Гааги у київському представництві.

“Це [відкриття представництва] дозволить команді прокурора Хана більш ефективно працювати в Україні щодо розслідування воєнних злочинів, які були скоєні Російською Федерацією... Сама природа діяльності Міжнародного кримінального суду - це допомагати країнам, які розслідують воєнні злочини - тому перша справа, яка направлена до суду стосується злочинів скоєних Путіним”, - сказав він.

Попри зовнішню велич, всередині суд, який видав ордер на арешт Путіна - виглядає максимально просто. Замість декору у залах — вікна-вітрини, щоб свідкам і пресі було простіше стежити за процесом. На Путіна чекає кімната зі звичайними сірими стінами, де лавою підсудних слугує звичайний стілець.

Перший польовий офіс прокурора Каріма Хана має відкритися у Києві вже найближчими тижнями. Зроблено ще один крок, щоб наблизити головний процес.

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