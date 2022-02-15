На рекламу — майже вчетверо більше, аніж на ліки: тендер медзакладу на Київщині обурив громадськість

На ліки та харчування разом за три квартали року — лікарня витратила орієнтовно пів мільйона гривень. Це майже вчетверо менше, ніж заощадили для реклами.
Київська обласна дитяча лікарня №2, що у Білій Церкві, оголосила тендер на створення аудіо та відео роликів, а також постерів для бігбордів про лікарняні послуги. На рекламу витратили майже два мільйони гривень — ледь не вчетверо більше, аніж на ліки. Такі витрати обурили молодих жінок, яким довелося скористатися послугами лікарні.
З ким і чим зібралася конкурувати єдина у місті дитяча лікарня, йдеться 15 лютого у сюжеті ТСН.19:30.
Молода мама проводить екскурсію палатою лікарні, куди потрапила з малюком. У палаті — поламані ліжка, спати доводиться ледь не на фанері, матраци — надтонкі, а з вікна дує вітер. До лікарні Юлія Горобець із дитиною потрапила під ранок, а пообіді того ж дня вже втекла.
"Я пів дня пролежала іі у мене було таке відчуття, наче мене били палками. Дерев'яне ліжко — не можливо було лежати", — розповідає жінка.
У палатах, кажуть жінки, брудно, розетки не працюють, а до їдальні дитячої лікарні з дітьми — зась. Молоді мами зазначають, що в лікарні нічого не змінилося з тих часів, коли ще вони там лежали дітьми.
Тендер на рекламу оголосили ще в січні. Але скільки в лікарні буде грошей цього року, адміністрація дізналася лише минулого тижня. 95% доходу пішло тільки на зарплату лікарям. Та директорка каже, що гроші на рекламу зекономили ще торік.
За інформацією, яку лікарня надала НЦЗУ, торік на зарплатню витрачено 71% доходу. На ліки та харчування разом за три квартали року — тільки процент, орієнтовно пів мільйона гривень. Це майже вчетверо менше, ніж заощадили для реклами.
Об'єкти потенційної реклами директорка лікарні журналістам не показала, посилаючись на карантин. Та пацієнти лікарні й далі скаржаться на відстуність навіть елементарного. Із власником лікарні, Київською обласної радою, витрати на рекламу не погоджували. Грошей на утримання лікарень і без того бракує, тож витрати на рекламу лікарні вважають недоцільними.
Через годину після інтерв'ю з директоркою лікарні результати тендеру було скасовано. Але в Обласній раді все одно чекають роз'яснень від адміністрації закладу, чим вони керувалися витрачаючи гроші на рекламу.
Нагадаємо, що у Києві витратять 319 млн гривень на електричні автобуси.
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