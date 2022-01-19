На річках Гуцульщини до Водохреща місцеві зводять цілі льодові містечка

Коли криги бракує, то у хід йде деревина.

Десятки тонн криги, десятки пар робочих рук, майже тиждень часу - на річках Гуцульщини до Водохреща будують льодові містечка. Традиція тягнеться ще з діда-прадіда. От тільки в наш час сильно підкоригована кліматичними змінами. Цього року в більшості сіл кригу майстри змушені були частково, а подекуди й повністю замінити на дерево.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Заготовляти кригу для будівництва льодового містечка у Пістині чоловіки починають задовго до Водохреща. З водойми вирізають величезні брили, кожна така зо 300 кілограмів. На погоду цього року, кажуть селяни, буквально - молилися. Гірські річки достатньо замерзнути не встигли. Кригою вкрилися тільки ставки за кілька кілометрів від села. "Лід дуже крихкий. Якщо би зима тривала, наприклад, 2 тижні, і тримався мороз добре, то лід був би твердий. А оскільки температура плюс-мінус-плюс-мінус - є так якби прошарки у ньому і він досить крихкий", - пояснюють місцеві.

Обов’язки на цьому будівництві чітко розподілені. Андрій - за архітектора - під лінійку розкреслює брили. Хто вміє вправлятися з бензопилою, вирізає з них геометрично рівні деталі. Ну, а від когось тут вимагаються тільки м’язи - лід тягати.

Майже 5-метровий центральний хрест та ще три десятки елементів льодового містечка. Аби фігури не завалилися, селяни їх закріплюють снігом, рясно змоченим водою. Суміш наче бетонна виходить.

А в сусідній Соколівці своїми льодовими містечками колись гриміла на всю Гуцульщину. Але зміни клімату внесли свої корективи у давню традицію, і тепер майже усе тут збудоване з дерева. «Це до Бога треба звертатися, не дав нам криги. Три дні морозу, а п’ять днів тепла. І звідки крига?», - бідкається мешканка.

На річках Гуцульщини до Водохреще будують льодові містечка

Щороку містечко у Соколівці різниться, адже за традицією кожного року за нього відповідає інша вулиця, а таких у селі 12. «Комусь щастить більше, що є більше льоду, кому менше, кому взагалі дощ випав - з льоду зробили, а дощ випав і всі прибирали ці містечка у целофани вночі, бо рано треба з чимось показатися», - кажуть учасники заходу.

Селянам пощастило - за лічені дні до свята, коли основні дерев’яні конструкції вже стояли, крига нехай і тонка, але вкрила водойму. Тож з неї витесали капличку, престол для богослужіння, підсвічник і навіть символ року - тигра. «Ми сьогодні вже восьмий день робимо. Хлопці пиляють, ми прикрашаємо. А ще до того, в листопаді рвали барвінок - жінки плели барвінки, віночки», - пояснюють жінки.

Більшість льодово-деревяних містечок горяни будують виключно заради сьогоднішнього ранку, аби після богослужіння пірнути в освячену воду. У Соколівці ж пішли далі - рясно прикрашають його гирляндами і вмикають, щойно темніє. Ці містечка простоять стільки, скільки дозволить погода. Часом аж до Стрітення.

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