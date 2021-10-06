На Рівненщині через відсутність Інтернету та ґаджетів школярі копають картоплю замість навчання

На Рівненщині через відсутність Інтернету та ґаджетів школярі копають картоплю замість навчання

Педагоги дзвонять, переказують, радять як правильніше опрацювати матеріал і де його черпати – вдаються до різних вигадок, щоби освітній процес не зупинився.

В селі Віллі, на Рівненщині школярі перейшли на дистанційне навчання через відмову деяких вчителів опорного ліцею вакцинуватися. Відтак з 5 до 11 класу уроки онлайн, але третина учнів просто не може під'єднатися. Інтернету в селі просто немає. Тож, замість парт, осінь школярів минає на полі: з відрами і картоплею.

Про те, що ж з цим робити і як вчитися – 6 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

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Восьмикласник Тарас допомагає збирати врожай, хоча мав би зараз бути на 3 уроці. У нього дистанційка, але вчитися онлайн просто не має змоги.

Телефона не має, бо той зламався, а про комп'ютер, як і більшість дітей у Віллі та довколишніх селах, Тарас хіба мріє. Купувати дорого. Та якби навіть учні тут і мали потужні гаджети – ситуації б це не вирішило.

Дев'ятикласник Михайло за півтора тижня дистанційки до жодного уроку так і не під'єднався. Як і його сестра п'ятикласниця, каже матір.

За словами директорки соснівського ліцею Людмили Веремчук, проблеми з Інтернетом має третина учнів.

А навчаються в ліцеї з 5 по 11 – саме ці класи нині вдома - понад 320 учнів. Дистанційка тут, бо не набралося 80% вакцинованих педагогів. Відмовлялися від щеплень.

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"Дехто з релігійних міркувань. Було ще питання страху, люди не довіряли вакцині. Ми запрошували медпрацівників до закладу, пропонувалася будь-яка вакцина на вибір", - розповідає директорка.

Та кілька вчителів ще так і не наважилися. Відтак навіть вакциновані вчителі бачать своїх учнів, тих хто зміг доєднатися до уроку, лише на екрані ноутбука. А хотіли б за партами.

"На жаль, чогось іншого запропонувати неможливо. Тут варіант простий, аби були вакциновані (вчителі - Ред.), діти прийшли б до школи, питання було би знято", - зазначає керівник управління освіти Рівненщини Петро Коржевський.

Інтернет в такі села педагоги самі ж не проводитимуть, кажуть в управлінні освіти. Це питання глобальніше – інфраструктури.

"Взагалі у нас в Україні лише близько 40 шкіл не мають доступу до Інтернету взагалі ніякого. Як правило, це місцевості гірські, або віддалена сільська місцевість", - говорить керівник головного управління загальносередньої дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

Новини України: сільські учні копають картоплю замість сидіти на уроках, бо не мають Інтернету

Але ж це не означає, що діти не мають вчитися. Педагоги дзвонять, переказують, радять як правильніше опрацювати матеріал і де його черпати – вдаються до різних вигадок, щоби освітній процес не зупинився для тих, хто на дистанційці без Інтернету чи гаджетів.

Загалом же в Україні нині понад 900 шкіл середньої та старшої ланки на дистанційці, бо в закладах не вакцинувалося 80% вчителів. А от ще минулого тижня таких було понад 3 тисячі, кажуть в Міністерстві освіти.

Тож в соснівському ліцеї сподіваються, що учні уже невдовзі сядуть за парти. Бо від початку дистанційки вчителі почали вакцинуватися активніше і вже нарахували 72% щеплених педагогів

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