На Рівненщині через відсутність Інтернету та ґаджетів школярі копають картоплю замість навчання

Педагоги дзвонять, переказують, радять як правильніше опрацювати матеріал і де його черпати – вдаються до різних вигадок, щоби освітній процес не зупинився.
В селі Віллі, на Рівненщині школярі перейшли на дистанційне навчання через відмову деяких вчителів опорного ліцею вакцинуватися. Відтак з 5 до 11 класу уроки онлайн, але третина учнів просто не може під'єднатися. Інтернету в селі просто немає. Тож, замість парт, осінь школярів минає на полі: з відрами і картоплею.
Про те, що ж з цим робити і як вчитися – 6 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.16:45.
Восьмикласник Тарас допомагає збирати врожай, хоча мав би зараз бути на 3 уроці. У нього дистанційка, але вчитися онлайн просто не має змоги.
Телефона не має, бо той зламався, а про комп'ютер, як і більшість дітей у Віллі та довколишніх селах, Тарас хіба мріє. Купувати дорого. Та якби навіть учні тут і мали потужні гаджети – ситуації б це не вирішило.
Дев'ятикласник Михайло за півтора тижня дистанційки до жодного уроку так і не під'єднався. Як і його сестра п'ятикласниця, каже матір.
За словами директорки соснівського ліцею Людмили Веремчук, проблеми з Інтернетом має третина учнів.
А навчаються в ліцеї з 5 по 11 – саме ці класи нині вдома - понад 320 учнів. Дистанційка тут, бо не набралося 80% вакцинованих педагогів. Відмовлялися від щеплень.
"Дехто з релігійних міркувань. Було ще питання страху, люди не довіряли вакцині. Ми запрошували медпрацівників до закладу, пропонувалася будь-яка вакцина на вибір", - розповідає директорка.
Та кілька вчителів ще так і не наважилися. Відтак навіть вакциновані вчителі бачать своїх учнів, тих хто зміг доєднатися до уроку, лише на екрані ноутбука. А хотіли б за партами.
"На жаль, чогось іншого запропонувати неможливо. Тут варіант простий, аби були вакциновані (вчителі - Ред.), діти прийшли б до школи, питання було би знято", - зазначає керівник управління освіти Рівненщини Петро Коржевський.
Інтернет в такі села педагоги самі ж не проводитимуть, кажуть в управлінні освіти. Це питання глобальніше – інфраструктури.
"Взагалі у нас в Україні лише близько 40 шкіл не мають доступу до Інтернету взагалі ніякого. Як правило, це місцевості гірські, або віддалена сільська місцевість", - говорить керівник головного управління загальносередньої дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.
Але ж це не означає, що діти не мають вчитися. Педагоги дзвонять, переказують, радять як правильніше опрацювати матеріал і де його черпати – вдаються до різних вигадок, щоби освітній процес не зупинився для тих, хто на дистанційці без Інтернету чи гаджетів.
Загалом же в Україні нині понад 900 шкіл середньої та старшої ланки на дистанційці, бо в закладах не вакцинувалося 80% вчителів. А от ще минулого тижня таких було понад 3 тисячі, кажуть в Міністерстві освіти.
Тож в соснівському ліцеї сподіваються, що учні уже невдовзі сядуть за парти. Бо від початку дистанційки вчителі почали вакцинуватися активніше і вже нарахували 72% щеплених педагогів
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