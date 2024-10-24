На Рівненщині дворічний малюк залишився без ока після побоїв: що сталося

У Рівненській області до лікарні потрапив дворічний хлопчик з численними травмами. У нього було виколоте око, подряпана спина та травма вуха. Мама дитини звинувачує у побитті 5-річного сусідського хлопчика, але медики не надто вірять її словам.

Про цей жахливий випадок йдеться в сюжеті ТСН.

Як розповіла керівниця Рівненського центру соціальних служб Ліана Диновська, мати постраждалого хлопчика сказала, що її сина міг ударити колесом від дитячої машинки сусідський хлопчик, з яким вони гралися, але також вона припускає, що побити його могла донька її свекрухи.

Така різниця у версіях пояснюється тим, що в той час мати побитого хлопчика, за її зізнанням, була сильно п’яною.

Тепер усі обставини цієї події зʼясовує поліція, відкривши кримінальне провадження.

Потерпілого хлопчика та його 3-річного братика із сімʼї вилучили.

На обліку ця родина не перебуває. Утім, матір неодноразово притягували до адміністративної відповідальності.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Виколоте око, подряпана спина, травма вуха! Лікарі рятують 2-річного малюка!"

Нагадаємо, раніше у Львівській області спалахнув гучний скандал: вихованці інтернату звинуватили директора у знущаннях та сексуальному насильстві.

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