На Рівненщині легковик влетів у підводу: людей із воза розкидало дорогою

В аварії постраждало восьмеро людей і загинуло двоє коней.

На Рівненщині легковик зіткнувся з підводою, внаслідок чого постраждали восьмеро людей. Удар був таким потужним, що людей із воза розкидало дорогою. З обох транспортів шестеро дорослих та двох дітей "швидкими" доправили до лікарні. Коні загинули.

Чому сталася ДТП і в якому стані потерпілі, йдеться 6 січня у сюжеті ТСН.19:30.

В легковику їхала родина. Двоє дітей були в автокріслах, тож серйозних травм не отримали. Їх разом з батьком відпустили з лікарні додому. А от жінку з переломом руки лишили у медзакладі. Вона каже, що їхали не швидко, але у темряві підводу, яка рушила на них, просто не побачили.

Чоловік їхав на підводі із погоничем та ще двома пасажирами. Усі, хто був на возі, наразі у лікарні. Попередньо винним в аварії вважають керманича підводи. Він порушив правила, адже не обладнав віз світлоповертальними елементами.

"Водій гужової підводи мав запах алкоголю. Втім, в обох водіїв будуть відібрані зразки крові", — розповіли у Рівненській поліції.

За спричинену аварію йому тепер загрожує від 3 до 8 років за гратами.

У Рівненській області легковик зіткнувся з підводою - людей із воза розкидало дорогою | Новини України

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті через коня на дорозі сталася смертельна ДТП.

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