На Рівненщині не припиняють військовий вишкіл місцевих, хоча з Білорусі вже не чекають на наступ

За майже рік тут ні на день не припиняли тренуватися та укріплювати кордон.

Загроза наступу з території Білорусі знизилася - після ротації там перебуває близько 9 тисяч російських солдат, 60 їхніх бронемашин і 40 артсистем. Для сухопутного наступу на Україну цих сил недостатньо, заявив командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Та наші військові на кордоні не розслабляються, а навпаки використовують час для ще наполегливих навчань, йдеться в ТСН.

Воєнізований підрозділ з місцевих відточує навички, як заганяти ворога у засідку. Серед усіх 50-річний Олександр, який ще вчора був на цивільній роботі агронома. Інакше не міг, каже, прийшов добровольцем. Саме місцеві, як ніхто знають, де якнайкраще зустріти ворога. “Вони досконало знають рельєф місцевості, вони знають дорожні розгалуження, вони знають слабкі місця місцевості, вони заздалегідь підготували засідки”, - каже командир ТрО Олександр.

Поряд із місцевими готуються військові зустрічати імовірний ворожий десант. Не зводить очей з механічного прицілу Петро, з побратимами пильнує за білоруським кордоном од початку повномасштабного вторгнення росіян. Якщо посунуть, каже, матимуть єдиний варіант. “Будуть знищені. Завдяки таким товаришам, як у мене і також завдяки тилу, який нас прикриває”, - каже чоловік.

За майже рік тут ні на день не припиняли тренуватися та укріплювати кордон. “Обороноздатність області в десятки разів зросла точно. Це стосується і численності і забезпеченості і зброї, яка є”, - каже голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.

Це стосується зустрічі і військових підрозділів і терористів, пропрацьовують сценарії, якщо прориватимуть блок-пост, тут і “Альфа” СБУ штурмує одну з міських рад. Відпрацьовують звільнення заручників разом із поліцією і рятувальниками.

Всі підрозділи не припиняють активних навчань попри те, що нині вірогідність наступу з Білорусі дещо зменшилася, каже командувач об’єднаних сил. “Близько 9 тисяч осіб. Є близько 60 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, а також залишилася авіація після спільних їх навчань. Сухопутні дії з такими силами малоімовірні”, - твердить камандувач об’єднаних сил ЗСУ Сіргій Наєв.

Не йти до України буде наймудрішим рішенням, кажуть наші військові. Адже крім зброї, замінованих територій, приготованих сюрпризів ворогу в українських оборонців є найважливіше – мотивація захищати рідну землю. “Одна з характерних рис української нації ми незламні, ми непереможні, ми найкращі”, - каже боєць Петро.

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