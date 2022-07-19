На Рівненщині підприємець, який вчинив смертельну ДТП і втік, сам прийшов до поліції

На Рівненщині підприємець учинив страшну аварію і так тікав, що забув навіть свої документи.

Підприємець у селищі Володимирець травмував таксиста, протаранивши його легковик, а потім утік, зоставивши посеред дороги свого позашляховика. На допомогу потерпілому кинулися місцеві. Однак, попри зусилля медиків, 39-річний таксист помер у реанімації, йдеться в ТСН.19.30.

Камери спостереження фіксують, як на перехрестя вилітає позашляховик і влітає в легковик.

На гуркіт прибігли кілька десятків людей, усі кинулися допомагати водієві легковика, якого затисло в машині. А водія ж позашляховика, який протаранив таксі, як віником замело. Та забув, кажуть, прихопити документи, тож копи кинулися на пошуки. «Встановлено свідків, які вказали, що безпосередньо незадовго до автотранспортної пригоди водій позашляховика вживав спиртні напої», - кажуть в поліції.

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Виявилося, що за кермом був 29-річний місцевий підприємець Святослав Хомич. У селищі кажуть, чоловік продає запчастини до машин і має автомийку. І за збігом - таксист його однофамілець. Теж Хомич, але Валерій, врятувати його медикам не вдалося. «Була політравма, мозкова кома і забій грудної клітки. І від отриманих травм він о пів на четверту ранку помер», - додають у поліції.

Страшна ДТП збурила місцевих. Валерія знали як хорошого таксиста, колись він працював ще й у школі. Щоб винуватець не уникнув покарання, загули і соцмережі. І поки підозрюваного розшукували, раптом за 2 дні після ДТП він на порозі поліції з’явився сам з адвокатом. «Він визнає, що вчинив кримінальне правопорушення, і написав відповідну заяву», - повідомили правоохоронці.

Але хоча чоловік і здався, за смертельне ДТП і залишення людини без допомоги йому загрожує до 10 років за ґратами. З Валерієм у селищі вже попрощалися. У нього залишилася дружина з двома доньками.

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