На Рівненщині покарали матір 10 дітей, бо її донька хильнула з однокласниками і потрапила до лікарні

На Рівненщині покарали матір 10 дітей, бо її донька хильнула з однокласниками і потрапила до лікарні

У суді мати дівчинки розкаялась.

У Рівненській області судили матір 10 дітей, чия неповнолітня донька розпивала алкоголь із однокласниками та потрапила до лікарні.

Про це йдеться у постанові Березнівського районного суду Рівненської області, повідомляє ТСН.ua.

Дівчинка у суді розповіла, що вона дійсно в кафе випила вина. Після цього їй стало зле, згодом дівчині викликали швидку допомогу.

У суді мати дівчинки розкаялась та просила її звільнити від сплати судового збору та не штрафувати, оскільки вона виховує 10 дітей та перебуває у скрутному становищі.

Суддя визнав матір дівчинки винною за ч.1 ст.184 КУпАП. Її оштрафували на 850 грн. Суд звільнив жінку від сплати судового збору. На це рішення ще можна подати апеляцію.

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