На Рівненщині попрощались із 27-річним "Ножем", який воював на найтяжчих напрямках фронту

Сергій Варман був штурмовиком та воював у складних умовах.

Боєць 37-ї бригади морської піхоти з позивним "Нож" повернувся додому "на щиті". Його зустріли навколішках у рідному Костополі на Рівненщині.

Сергію Варману лиш днями виповнилось 27 років і від початку повномасштабного вторгнення він марив фронтом. Той його і забрав. За два тижні до своєї загибелі він прийшов на проєкт Юлії Кирієнко та Наталії Нагорної "Спостережний пост". І розказав, як складно було воювати на лівобережжі Херсонщини.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Боєць з позивним "Нож", морпіх 37 бригади. Штурмовик, який у найскладніших умовах разом з побратимами відтісняв ворога з Кринок на Херсонському напрямку.

"Коли ми пішли штурмувати, ми на вольових якостях взяли не 100 метрів, а 200. Закріпились і зайняли кругову оборону", - розповідав Сергій Варман у проєкті "Спостережний пост".

Сергій Варман

Військовий вперше, за всю історію операції на Кринках розповів про ці бої. Як він був в повному оточенні, навіть коли закінчились набої. І з пораненими ногами зміг переправитись на правий берег Херсонщини.

"Ножу" ледь виповнилось 27. Він ще не встиг одружитися. І носив на шиї блакитний хрестик у колір свого берета, яким так пишався.

"Капелан подарував перед крайнім штурмом на Донбасі, під Урожайним. Відтоді я не знімаю. Після всіх операцій я виходжу або поранений, або цілий", - розповідав військовий.

Цими днями "Нож" мав приїхати додому у відпустку - до сестри і батьків. Тепер рідний Костопіль зустрічає Героя на колінах. Сергій Варман загинув під мінометним обстрілом на Херсонщині, за яку так довго воював.

На Рівненщині попрощались із військовим

"Сміливим і впертим. Справжній чоловік. Батькам треба сказати велике дякую, що виховали такого чоловіка", - каже військовий "Танус".

Рідна сестра "Ножа" згадує, як він рвався на війну.

"У нього були проблеми з зором. Йому відмовляли. Сказали, якщо треба буде, то позвем. Він в патрулі ходив з поліцією, як треба було. Він чекав ту повістку. І коли ту повістку принесли, то треба було бачить. Коли дитині дарують якусь іграшку", - каже Валентина Ільчук.

Прощання із бійцем

"Ножа" не стало за 3 дні після його дня народження. У мирному житті він мрія відрити своє СТО, бо марив автівками.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 за 21 серпня. Термінова евакуація на Донеччині та справа Шуфрича у суді

Читайте також: