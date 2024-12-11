На Рівненщині сталася надзвичайна подія на залізниці: 14-річний хлопець у тяжкому стані

Двох підлітків ударило струмом на Рівненщині. Сталося це, коли школярі залізли на вагон. Яскравий спалах помітили залізничники. Коли прибігли на місце, то один із хлопців був ще на вагоні, а другий уже лежав біля колій. Зараз він у лікарні в тяжкому стані.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

15-річний Дмитро показує попечену щоку та обгорілу куртку. Розповідає, з друзями пішли на станцію до вантажних вагонів.

"Цікаво було, що там зверху. Захотіли посидіти, подивитися", – каже школяр Дмитро Корнійчук.

15-річний Дмитро

Дмитро та його на рік молодший друг Едуард вилізли на вагон. Ще один підліток залишився внизу. Раптом, каже, сталося щось незрозуміле.

"Починаю відчувати, що в мене щось щока пече і трохи таке, як я свідомість втрачаю", – каже Дмитро.

Стався спалах, якого Дмитро навіть не помітив. Але це побачила керівниця залізничної станції з вікна свого будинку, вона живе поряд. Зрозуміла, каже, що щось трапилося, одразу побігла до залізниці. Туди ж примчав і черговий по станції. Дмитро був на вагоні.

"Йому сказано було, щобивін не вставав, а лежав, тому що була напруга ще не знята і його могло ще раз струмом ударити", – каже керівниця залізничної станції Ірина Кінаш.

Ірина Кінаш

Інший школяр упав біля колій. Викликали поліцію, швидку.

"Витягли його сюди на перон, почали надавати першу допомогу, то другий, казали, що був сильно обпечений", – каже Ірина.

Зателефонували й батькам. Ті були приголомшені, адже хлопці перед тим повідомили, що йдуть додому. Дмитрові медики надали допомогу і відпустили додому. Едуард же в тяжкому стані.

В ліцеї, де навчаються хлопці, приголомшені. Кажуть, учні сумлінні, їхні батьки відповідальні. Стверджують, що школярам постійно наголошують про небезпеку на залізниці.

"Ми живемо в селі, де у нас є залізна дорога, де небезпека є, це з початків, з перших класів про це дітям говориться. Ми про це вже проговорили, не лише з дітьми, але й з класними керівниками, будемо збирати батьківські збори", – каже заступниця директора Вербського ліцею Людмила Олексієнко.

Не можна лізти на вагони і під ними, вкотре наголошують залізничники. Найбільше бажання Дмитра – щоб його друг одужав. Медики стабілізують стан 14-річного Едуарда та готують до операції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПІДЛІТОК СПАЛАХНУВ! 27 ТИСЯЧ ВОЛЬТ ПРОШИЛИ ШКОЛЯРА! РЕЗОНАНСНИЙ ВИПАДОК

Читайте також: