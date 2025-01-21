На Рівненщині вчитель під час уроку побив учня: батьки дитини зробили несподівану заяву

У Рівненській області вчитель під час уроку напав на свого учня, проте батьки кажуть, що пробачють педагогу. Історія отримала продовження.

На Рівненщині вчитель побив учня на очах у однокласників. Як педагог гамселить восьмикласника, який сидить за партою, зняли на відео інші школярі. Ці кадри миттю розлетілися мережею. Їх побачили і в департаменті освіти, військовій адміністрації та поліції.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Що відомо про побиття школяра

Однокласники зняли на відео, як вчитель б'є учня. Кадри потрапили до мережі і одразу спричинили скандал. Їх побачили і в поліції, і у військовій адміністрації, і в департаменті освіти.

На кадрах видно, що учень сидів за партою, вчитель стояв біля нього. Та завдавав ударів. Сталось все у кабінеті фізики у ліцеї села Мульчиці.

На Рівненщині вчитель побив учня

Зараз у навчальному закладі учнів немає. Перейшли на дистанційне навчання, розповідає директорка, бо діти похворіли на застуду. Приголомшливі кадри, каже, сама побачила у мережі. Була вражена поведінкою вчителя.

"На нього жодних скарг не поступало, знаходив він спільну мову з дітьми", - каже директорка ліцею Ніна Хандучка.

Що кажуть у ліцеї про інцидент

Виявилося, на відео 48-річний вчитель фізики. У школі пропрацював понад 20 років. Відео зняли на уроці саме в переддень дистанційки. Мовляв, діти порушували поведінку. Серед них і цей восьмикласник.

"Так, порушує дисципліну, інколи буває, як і всі інші діти, але загалом хороша дитина, просто інколи бувають складнощі", - пояснює директорка ліцею.

Та чому педагог підняв руку на свого учня – він на дзвінок не відповідає. В ліцеї кажуть, педагог про скоєне шкодує.

"Відразу він зрозумів, що вчинив неправильно і пояснює, визнає свою вину", - каже керівниця управління освіти Вараської міськради Олена Корень.

Мати учня розповіла про скандал

Водночас матір хлопця телефоном ТСН каже, про те, що трапилося, теж дізналася, коли вже вибухнув скандал. Син нічого вдома не розповідав. Запевняє, травм хлопець не зазнав. І, мовляв, з вчителем порозумілися.

"Це відео мені дуже боляче його дивитись, мені шкода своє дитятко. Але при всіх ситуаціях, коли ми розібралися, що на тому уроці було, то учні були непослушні. Я ні в якому разі не захищаю вчинок вчителя, але ми вибачаємо", - каже пані Людмила.



В селі ж про те, що сталося у школі говорять неохоче. Кажуть, що хтось захищає педагога, а хтось - школяра.

Як покарають вчителя

І хоч вчитель донині зауважень до роботи не мав та в управлінні освіти створили комісію, яка проводить службове розслідування. Педагогу загрожує догана та звільнення.

Взялися за розслідування і в поліції.

"Вказаний факт у поліції одразу зареєстрували. Поліцейські ініціювали проведення перевірки у ліцеї", - каже речниця Нацполіції рівненщини Марія Юстицька.



І хоч батьки восьмикласника писати заяву відмовилися і до вчителя претензій не мають, та в поліції відкрили провадження за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає штраф від 17 тисяч гривень до 5 років обмеження волі.

Читайте також: