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На Рівненщині виявили сліди ведмедя, якого в регіоні бути не може: спеціалісти попереджають про небезпеку

Автор
Анна МахноАнна Махно
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На Рівненщині виявили сліди ведмедя, якого в регіоні бути не може: спеціалісти попереджають про небезпеку

Звідки він взявся у регіоні, де його родичі не водяться, фахівці не знають. (Фото ілюстративне: Boulder OSMP)

Фахівці дали кілька порад, як діяти, якщо раптом ведмідь зустрінеться на шляху.

Ведмідь розгулює поліссям Рівненщини. Спочатку відбитки великих лап побачили місцеві, а мисливствознавці за їхніми фото підтвердили – у лісах клишоногий, йдеться в ТСН

Невдовзі звір дав про себе знати –  порозкидав у лісі вулики селян. 

Звідки він взявся у регіоні, де його родичі не водяться, фахівці не знають. Припускають, що міг мігрувати з Білорусі, або ж втекти із якогось незаконного звіринця. 

У лісовому господарстві наголошують, у ведмедя  стріляти не можна, адже він у Червоній книзі та охороняється законом. Наближатися до нього теж не можна через небезпеку. Помітивши треба повільно і непомітно йти. 

“Якщо зустріли ведмедя - спершу не панікувати, не подавати якихось гучних сигналів, він може відреагувати агресивно і, не дай Бог, накинутися. Для людини - це шанс на виживання до нуля. Це сильний звір вага якого сягає 300, а то й більше кілограм”, - попереджає керівник мисливського відділу Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Юрій Штогун.

Нагадаємо, що у американському Колорадо ведмідь увірвався до будинку і накоїв там безладу. Господарі через тварину не дорахувались відбивних і боялись, що тварина впаде з другого поверху. 

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Дата публікації
Перегляди
2547
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