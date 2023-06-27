На Рівненщині виявили сліди ведмедя, якого в регіоні бути не може: спеціалісти попереджають про небезпеку

Фахівці дали кілька порад, як діяти, якщо раптом ведмідь зустрінеться на шляху.

Ведмідь розгулює поліссям Рівненщини. Спочатку відбитки великих лап побачили місцеві, а мисливствознавці за їхніми фото підтвердили – у лісах клишоногий, йдеться в ТСН.

Невдовзі звір дав про себе знати – порозкидав у лісі вулики селян.

Звідки він взявся у регіоні, де його родичі не водяться, фахівці не знають. Припускають, що міг мігрувати з Білорусі, або ж втекти із якогось незаконного звіринця.

Також читайте Ворожі боєприпаси застрягли у стінах та в підлозі: на деокупованій Харківщині люди бояться власних осель

У лісовому господарстві наголошують, у ведмедя стріляти не можна, адже він у Червоній книзі та охороняється законом. Наближатися до нього теж не можна через небезпеку. Помітивши треба повільно і непомітно йти.

“Якщо зустріли ведмедя - спершу не панікувати, не подавати якихось гучних сигналів, він може відреагувати агресивно і, не дай Бог, накинутися. Для людини - це шанс на виживання до нуля. Це сильний звір вага якого сягає 300, а то й більше кілограм”, - попереджає керівник мисливського відділу Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Юрій Штогун.

Нагадаємо, що у американському Колорадо ведмідь увірвався до будинку і накоїв там безладу. Господарі через тварину не дорахувались відбивних і боялись, що тварина впаде з другого поверху.

Читайте також:

Графіті з героєм, який був розстріляний за гасло "Слава Україні!", з'явилось в історичній частині Берліна

Образи військових у храмі на Хмельниччині: священник МП пояснив дії парафіян і не збирається виконувати рішення влади

На бої на Донеччині російський "заколот" не вплинув: артилерійські дуелі не вщухають ні на мить