На Рівненщині чоловік займався сексом із школяркою, а потім її побив: шокувальні подробиці

В Україні засудили чоловіка, який спочатку займався сексом із неповнолітньою, а потім побив дівчину / © Freepik

Реклама

У Рівненській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який кілька разів зайнявся сексом із неповнолітньою дівчиною, якій ще не виповнилось 16 років, а потім побив її.

Про це йдеться у вироку Здолбунівського районного суду Рівненської області.

За даними суду, чоловік від 27 по 29 березня та 3 квітня 2025 року у своїй квартирі займався сексом із школяркою, якій ще не виповнилось 16 років.

Реклама

А вже 17 травня у Здолбунові Рівненської області біля місцевого магазину між дівчиною та її кривдником сталась суперечка, під час якої чоловік побив неповнолітню. У неї діагностувати тілесні ушкодження у вигляді епіфізіолізу 5 п`ясної кістки лівої руки, які відносяться до середнього ступеня тяжкості по критерію довготривалого розладу здоров`я.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Школярка та її законний представник на засідання не прийшли, проте подали заяву, що «претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченого не мають та в подальшому мати не будуть». Також потерпіла щодо вироку покладалась на рішення суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 155, ч. 1 ст. 122 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, одруженого українця шантажували через його інтимний зв’язок з чоловіком

Реклама