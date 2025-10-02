На Рівненщині у лісі провели незвичну "спецоперацію": що відомо

На Рівненщині врятували лося / © pixabay.com

Спецоперація з порятунку лося розгорнулася на Рівненщині. На червонокнижну тварину, яка загрузла у болоті, натрапив грибник. Зрозумівши, що рогатий сам вибратися не може — на допомогу покликав єгерів, а ті — ветеринарів. Кількасоткілограмового сохатого лісники витягали з болота трактором. Та виявилося, лось не може ходити.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Почалося все з поїздки Дмитра по гриби до лісу.

“Побачив лося і на що звернув увагу, що він лежить не встає”, - каже Дмитро Марчук.

Сохатий застряг у болоті і не міг рухатись. Дмитро кинувся телефонувати до знайомих, а ті - до єгерів. Але швидко зрозуміли, знесилений лось сам з пастки не звільниться. На поміч приїхали лісники на тракторі, щоб витягати.

Прибули і місцеві ветеринари. Пані Світлана каже, вперше в житті мала за пацієнта лося.

Возили лосю їжу, воду та клали сіно, щоб було тепліше. Та за кілька днів лось так і не здійнявся на ноги. Тоді на допомогу рушили і фахівці зі Львова, що рятують диких та екзотичних тварин.

На місці зробили рентген і з’ясували, що травмованих кісток немає, але стан тварини все одно важкий. Вирішили везти до Львова на лікування.



Лісовозом вдалось вивести тварину.

