- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 116
- Час на прочитання
- 2 хв
На Рівненщині у лісі провели незвичну "спецоперацію": що відомо
У Рівненській області небайдужі врятували лося.
Спецоперація з порятунку лося розгорнулася на Рівненщині. На червонокнижну тварину, яка загрузла у болоті, натрапив грибник. Зрозумівши, що рогатий сам вибратися не може — на допомогу покликав єгерів, а ті — ветеринарів. Кількасоткілограмового сохатого лісники витягали з болота трактором. Та виявилося, лось не може ходити.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.
Почалося все з поїздки Дмитра по гриби до лісу.
“Побачив лося і на що звернув увагу, що він лежить не встає”, - каже Дмитро Марчук.
Сохатий застряг у болоті і не міг рухатись. Дмитро кинувся телефонувати до знайомих, а ті - до єгерів. Але швидко зрозуміли, знесилений лось сам з пастки не звільниться. На поміч приїхали лісники на тракторі, щоб витягати.
Прибули і місцеві ветеринари. Пані Світлана каже, вперше в житті мала за пацієнта лося.
Возили лосю їжу, воду та клали сіно, щоб було тепліше. Та за кілька днів лось так і не здійнявся на ноги. Тоді на допомогу рушили і фахівці зі Львова, що рятують диких та екзотичних тварин.
На місці зробили рентген і з’ясували, що травмованих кісток немає, але стан тварини все одно важкий. Вирішили везти до Львова на лікування.
Лісовозом вдалось вивести тварину.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 новини 2 жовтня. Розмова ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА! ТЕР*КТИ в ЄС! ОПЕРАЦІЯ з ПОРЯТУНКУ ЛОСЯ