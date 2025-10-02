ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
2 хв

На Рівненщині у лісі провели незвичну "спецоперацію": що відомо

У Рівненській області небайдужі врятували лося.

Автор публікації
Фото автора: Анна Махно Анна Махно
На Рівненщині у лісі провели незвичну "спецоперацію": що відомо

На Рівненщині врятували лося / © pixabay.com

Спецоперація з порятунку лося розгорнулася на Рівненщині. На червонокнижну тварину, яка загрузла у болоті, натрапив грибник. Зрозумівши, що рогатий сам вибратися не може — на допомогу покликав єгерів, а ті — ветеринарів. Кількасоткілограмового сохатого лісники витягали з болота трактором. Та виявилося, лось не може ходити.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Почалося все з поїздки Дмитра по гриби до лісу.

“Побачив лося і на що звернув увагу, що він лежить не встає”, - каже Дмитро Марчук.

Сохатий застряг у болоті і не міг рухатись. Дмитро кинувся телефонувати до знайомих, а ті - до єгерів. Але швидко зрозуміли, знесилений лось сам з пастки не звільниться. На поміч приїхали лісники на тракторі, щоб витягати.

Прибули і місцеві ветеринари. Пані Світлана каже, вперше в житті мала за пацієнта лося.

Возили лосю їжу, воду та клали сіно, щоб було тепліше. Та за кілька днів лось так і не здійнявся на ноги. Тоді на допомогу рушили і фахівці зі Львова, що рятують диких та екзотичних тварин.

На місці зробили рентген і з’ясували, що травмованих кісток немає, але стан тварини все одно важкий. Вирішили везти до Львова на лікування.

Лісовозом вдалось вивести тварину.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 новини 2 жовтня. Розмова ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА! ТЕР*КТИ в ЄС! ОПЕРАЦІЯ з ПОРЯТУНКУ ЛОСЯ

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie