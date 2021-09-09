На роботі знепритомнів, але підвівся і поїхав додому: під Києвом за загадкових обставин зник чоловік (фото)

Останній раз чоловіка бачили у селі Чубинське за 12 км від Києва, далі його слід обривається.

Під Києвом за загадкових обставин зник чоловік.

Зв'язок з Іваном Любишкиним, 18.09.1952 р.н., обірвався ввечері у суботу, 4 вересня.

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Про це ТСН.ua розповів його син Денис.

"У суботу батько мав їхати після чергування (працює охоронцем) додому. Ми з ним востаннє поговорили телефоном близько 19 вечора. Далі зв'язок із ним обірвався. Я, звісно, почав хвилюватися, зателефонував йому на роботу, мені розповіли, що йому стало зле, він упав з крісла, знепритомнів і почав бився у конвульсіях. Потім минулося. Він отямився і вирішив їхати додому", - розповідає син.

особистий архів

Денис зазначив, що батько свого часу служив в Афганістані та отримав там дві контузії. Син додав, що у батька періодично боліла голова, він обстежувався, лягав до лікарні, але щоб йому ставало отак погано, як у суботу, такого раніше не було.

У неділю, 5 вересня, Денис пішов до Дарницького управління поліції та написав заяву про зникнення батька.

"Але ж ви знаєте, що шукати починають лише на третій день. Тому ми з сестрою та друзями почали шукати батька самі. За геолокацією з його телефона дізналися, що він був у селі Гора. Поїхали туди з його фото, очевидці підтвердили, що бачили батька. Потім мені повідомили, що учора, 8 вересня, його нібито бачили у лісопосадці у селі Чубинське. Туди одразу поїхала моя сестра. Ми думаємо, що батько частково втратив пам'ять", - каже Денис.

Нині пошуками займається поліція Київської області.

Син зниклого чоловіка Денис просить всіх, кому щось відомо про місцеперебування батька одразу телефонувати йому за номером: 068-160-76-99, або ж 102.

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