"На руках несла непритомного сина до лікарні": у Слов'янську водій збив 4-місячне немовля і втік з місця ДТП

Малюк отримав важкі травми і зараз перебуває у лікарні.

У Слов'янську Донецької області на нерегульованому пішохідному переході водій збив візок, де перебувало 4-місячне немовля. В результаті дитина отримала важкі травми, а винуватець ДТП просто поїхав далі.

Також читайте У моторошній ДТП на Рівненщині загинуло подружжя та їхній півторамісячний син: поліція відкрила справу

Цю історію ТСН.ua розповіла мама постраждалого хлопчика Михайла Софія Миколенко.

Як розповідає жінка, випадок стався 17 червня на вулиці Ярослава Мудрого. Вона з дитиною у візку намагалися перейти дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

"Я наблизилася до пішохідного переходу. Перше авто не пропустило нас і на швидкості проїхало повз, водій другого трохи пригальмував, і я рушила, а потім різко рвонув з місця і я відскочила і намагалася потягти назад візок, але трохи не встигла. У цю мить він поїхав і зачепив його. Люлька візка відірвалася і полетіла на тротуар. Там вона перекинулася і дитина вилетіла на землю", - розповідає деталі того дня ТСН.ua Софія Миколенко.

За словами жінки, водій навіть не зупинився і поїхав далі, а вона підбігла до дитини, яка після падіння ледь дихала.

"Я хапаю непритомну дитину на руки і щосили біжу до дитячої лікарні, яка розташовується поруч, я - медсестра цієї лікарні. Там одразу лечу до реанімації і віддаю туди дитину. Швидку я не викликала, а до поліції зателефонувала вже перебуваючи у лікарні", - розповідає ТСН.ua Софія.

Жінка говорить, що 73-річного водія, який збив візок, наздогнав інший водій і змусив його повернутися. Правоохоронці опитали свідків і відкрили кримінальне провадження.

"Якби водія не зупинили, то він, навряд чи зупинився б і повернувся", - впевнена жінка.

Софія розповідає, що 4-місячний Михайлик був у вкрай тяжкому стані - у нього діагностували перелом обох тім'яних та потиличної кісток, забій головного мозку, субарахноїдальний крововилив.

"У нього була зупинка дихання. Дитина була на межі життя і смерті. 4 дні він боровся за життя у реанімації. Він постійно блює - це наслідки травмування. Зараз йому вже трохи краще, він грається, їсть, посміхається мені своєю колишньою посмішкою, ми ще крапаємося, але з реанімації нас вже перевели. З приводу подальшого розвитку ситуації, лікарі кажуть що це - важка черепно-мозкова травма, потрібен час на реабілітацію, а скільки цього часу буде потрібно ніхто не може знати", - говорить Софія.

У поліції Слов'янська наразі перекваліфікували статтю кримінального провадження за фактом ДТП з немовлям.

"Спершу за фактом ДТП було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху), але згодом згідно з висновками лікарів, які надали нам підтвердження, що дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження, ми перекваліфікували провадження на ч.2 ст 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження ККУ", - розповіла ТСН.ua речниця поліції Слов'янська Марія Тюріна.

Нагадаємо, що місті Пирятин Полтавської області сталася ДТП. Авто збило 16-річну дівчину, яка несла 1-річну дитину на руках.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання