На саміті G20 Лаврова очікують неприємні сюрпризи, а Зеленського слухатимуть онлайн

На саміті G20 для міністра закордонних справ РФ приготували неприємні сюрпризи, а от українського президента Володимира Зеленського вислухають онлайн, йдеться в ТСН.

Головною інтригою саміту "Великої двадцятки", до останнього, лишалась участь двох політиків - українського президента Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Путіна. Останній - урешті, від участі відмовився, але направив замість себе міністра закордонних справ Лаврова.

Курортний острів Балі нині перетворився на справжній військовий полігон для тренувань спецпризначенців, готуються до приїзду високоповажних гостей.

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Це буде перший саміт "Великої Двадцятки" за останній рік і перший відтоді як Росія вторглася до України. На порядку денному проблеми світової економіки, яка досі не може оговтатися від пандемії "ковіду". Неофіційно ж - війна в Україні займає ключове місце і головною інтригою довгий час було, чи відвідають захід очільники саме цих країн.

Через розв'язану війну Захід вимагав узагалі виключити росіян з престижного економічного клубу. Втім Індонезія, яка нині головує, відкликати запрошення Путіну відмовилася. Тоді Західні країни наполягли на участі Зеленського - мовляв запрошувати агресора без представника країни, яка чинить цьому спротив, означало б легімітизацію їхньої позиції. Український президент був категоричний - запрошення прийняв, але виступати на одному майданчику з Путіним одмовився.

Сам Путін до останнього вагався чи їхати йому. У його адміністрації навіть розглядали варіант зустрічі з американським президентом. Втім, у Білому домі не висловили жодного зацікавлення у переговорах. Врешті, країну-агресорку представлятиме міністр закордонних справ Лавров, а Путін відмовився від жодної участі у найпрестижнішому світовому зібранні

Але росіянам все одно не уникнути публічного приниження. Західні країни обіцяють бойкотувати їхню делегацію - Лаврову не тиснитимуть руки і наймовірніше вийдуть із зали під час його виступу, але найголовніше - через присутність російського міністра скасували традиційне, так зване, сімейне фото.

Тим часом в офісі Українського президента Володимира Зеленського участь в G20 підтвердили . Зеленський звернеться до форуму в онлайн-форматі.

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