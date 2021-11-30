На саміті НАТО попередили Росію про "серйозні наслідки" у разі вторгнення до України

На саміті НАТО попередили Росію про "серйозні наслідки" у разі вторгнення до України

Напередодні Кулеба підтвердив, що вірогідність російського вторгнення висока.

Чим допоможе Україні Захід у разі російського вторгнення - це обговорюють цими днями в Латвії на саміті НАТО. Там зібралися міністри закордонних справ Альянсу. Головні теми – нарощення російських військ біля українських кордонів та міграційна криза в Білорусі. На саміт спеціально запросили українського очільника МЗС Дмитра Кулебу. Напередодні той заявив, що Росія може спробувати знову перекроїти кордони в Європі, утім українці чинитимуть жорсткий опір.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

В НАТО фіксують накопичення російських військ біля українських кордонів. В Альянсі занепокоєні і попереджають Москву – вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки.

У Пентагоні теж говорять про нарощування військ та закликають Росію пояснити, що це за війська і з якою метою їх перекидають до українських кордонів. В разі вторгнення в Україну Росія мусить рахуватися із серйозними наслідками. Про це ось тут в Ризі заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

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«Наразі дозвольте мені лише повторити, що будь-які ескалаційні дії Росії були б серйозним занепокоєнням для Сполучених Штатів, так само як і для Латвії. І будь-яка нова агресія призведе до серйозних наслідків», - зазначив держсекретар США.

Це підтвердив і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, коли сьогодні прибув на саміт Альянсу. Він заявив, що новий напад на Україну матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Москви.

«Це буде висока ціна для Росії, якщо вона знову застосує силу проти незалежної суверенної країни України. Ми вже демонстрували, що можемо відповідати сильними економічними і політичними санкціями, ми також посилили військову присутність у регіоні, щоб захистити наших партнерів від російської агресії», - зазначив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Утім знімати напруження Росія очевидно не збирається. Натомість Москва у притаманній їх зневажливій формі відкидає будь-які звинувачення. Тамтешній глава МЗС Сергій Лавров сьогодні заявляв, що це просто плід фантазії Києва і Заходу. І Лавров, і Путін говорили сьогодні по однаковому сценарію, що навпаки напасти на Росію може Україна і тоді Росія змушена буде захищатися.

«Якщо на території України виникнуть комплекси якісь ударні, то підлітний час до Москви буде о 07-10 хвилині, а у разі розміщення гіперзвукової зброї 5 хвилин. Створення таких загроз для нас і є «червоні лінії», але я сподіваюся, що цього не дійде», - заявив Путін.

Новини світу: в Латвії на саміті НАТО обговорюють нарощення російських військ

Тим часом український глава МЗС Дмитро Кулеба вже прибув до Риги. Він матиме тут як двосторонні зустрічі, так і візьме участь у засіданнях Альянсу. Напередодні Кулеба підтвердив, що вірогідність російського вторгнення висока. Це може бути знову захоплення нових українських територій.

Тому Кулеба пропонує західним партнерам підготувати нові потужні санкції проти Росії і посилити оборонну співпрацю з Україною. Це може бути як співпраця з Альянсом, так і двосторонні оборонні домовленості з окремими країнами членами НАТО. Утім очевидно, що відбиватися в разі чого українцям треба буде самотужки і як заявив Кулеба, російським вторгненням українці чинитимуть жорсткий опір.