На що налаштовуватися людям на окупованих територіях, які чекають на звільнення: ОК "Південь" дало відповідь

Наталія Гуменюк наголосила, що деокупація невідворотна.
Зона активних бойових дій вимагає і від місцевого населення обережності.
Про це заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону на 1+1, відповідаючи на запитання, на що налаштовуватися людям на окупованих територіях, які чекають на звільнення.
"Продовжувати нас чекати, ми обов'язково прийдемо. І деокупація невідкладна, однозначно, і вона відбудеться. Але все ж таки треба розуміти, що зона активних бойових дій вимагає і від місцевого населення обережності. Ми розуміємо, що окупанти не дозволяють евакуюватися, тому треба вжити заходів, для того, щоб можна було знайти більш-менш надійне укриття, зробити запас їжі, води, медикаментів потрібних. І дочекатися, коли військові зроблять свою роботу", - наголосила вона.
Нагадаємо, ЗСУ розпочали контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України.
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