На що скаржаться українські військові: уповноважена президента назвала головні проблеми

Більшість скарг військових стосується відмови у переведенні між підрозділами та не направлення на ВЛК.

Про це розповіла уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова в інтерв’ю ТСН.

"Це не направлення на ВЛК, ненадання медичної допомоги, відмови в переведенні з підрозділу в підрозділ, не реагування на якісь запити побутові. У таких дуже багато скарг, і це їх більшість", — заявила Решетилова.

Вона зазначила, що на даний момент, з п'яти тисяч скарг більшість стосується саме не переведення і не направлення на ВЛК.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 9 кіл ПЕКЛА для родин військових, ПРОВАЛ МОБІЛІЗАЦІЇ і ДОМ@ГАННЯ РЕШЕТИЛОВА про ПРОБЛЕМИ В АРМІЇ!

Читайте також: