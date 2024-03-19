На що йдуть податки та які втрати економіки України від війни: головне з інтерв'ю заступника міністра

Тарас Качка розповів про стан української економіки під час війни.

Заступник міністра економіки Тарас Качка у великому інтерв'ю журналісту Євгену Плінському розповів про складну реальність економіки, зокрема податки, а також про протести поляків на кордоні України.

ТСН.ua зібрав головні тези.

Яка галузь економіки найбільше постраждала від війни

Найбільш постраждалою галуззю економіки внаслідок вторгнення Росії номінально можна вважати металургію. Тому що "Азовсталь" і "Завод Ілліча" — два величезні заводи з портом, який експортував продукцію по всьому світу.

Як пояснив Тарас Качка, 2022 року падіння у галузі металургії було фактично на три чверті — на 73%. Але попри все постраждала металургія працює.

"У нас є навіть збільшення виробництва, збільшення експорту. Очевидно, це вже не можна порівняти з 2021 роком, але вже від 2022-го до 2023 року є зростання експорту на рівні десь 10%", — каже він.

Тарас Качка також наголосив, що попри війну в Україні немає галузі економіки, яка б повністю зникла.

Куди йдуть податки українців

Від початку повномасштабної війни податками українців фінансуються оборона та безпека України. Податкове законодавство зазнало низки змін та почало пристосовуватися до реалій сьогодення.

"Економіка працює, приватний бізнес працює, експорт здійснюється. У нас відповідно є кошти бізнесу, щоб платити податки. Цього року 1,6 трлн грн з хвостиком заплановано зібрати податків і зборів. Всі вони до копійки йдуть на оборонні видатки, без винятку. Оборонні видатки — це закупівля зброї, утримання війська, зокрема харчування, обмундирування і зарплата військовим. Тому очевидно, що в нас 100% того, що в нас держава збирає самостійно, йде на фронт, на утримання війська", — сказав Тарас Качка.

Втрати економіки від війни

Заступник міністра економіки України Тарас Качка каже, що внаслідок війни економіка України втратила 25% ВВП, а шкоди внаслідок бойових дій та обстрілів завдано на сотні мільярдів доларів.

Він також додав, що збитки внаслідок війни зростають, адже обстріли тривають, житлові будинки і промислові об’єкти надалі зазнають шкоди.

Які країни надають фіндопомогу Україні

Публічні фінанси України, звідки ми маємо 50% видаткової частини бюджету — це фінансова допомога ЄС, Японії, Канади, США.

Тарас Качка каже, що без цих грошей ми б не змогли підтримувати певні соціальні виплати, не могли б фінансувати освіту, робити багато речей, які не стосуються безпеки і оборони.

"Завдяки підтримці наших партнерів, ми можемо це робити. Тому якби ми залишилися самі у війні проти Росії, то економіка б впала набагато більше", — каже він.

Блокада кордону поляками

Блокада кордону загрожує значними фінансовими збитками не лише Україні, а й Польщі. Тарас Качка говорить, що Україна готова піти на відповідні кроки і також обмежити імпорт з Польщі.

Він також пояснив наслідки повної зупинки торгівлі між Україною та Польщею саме для польського бізнесу.

"Страждають ваші (польські — ред.) клієнти. Ви кукурудзу продаєте виробнику молока, яке далі йде в сир і сир йде до України. Він у вас просто перестане купувати, ви зруйнуєте свій власний бізнес. Дуже важливо, що ми з польським урядом сіли це в деталях проговорювати", — пояснив заступник міністра економіки Тарас Качка.

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Нагадаємо, в України закінчується контракт з "Газпромом" – чи будуть продовжувати угоду про транзит російського газу.

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