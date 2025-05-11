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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

На що не можна погоджуватися в перемовинах з РФ: Чмут здивував відповіддю

Тарас Чмут вважає, що в України є шанс “дотиснути” Росію до кращих умов.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тарас Чмут

Тарас Чмут / © ТСН.ua

Україні сьогодні не можна погоджуватися на будь-які умови в перемовинах з Росією.

Таку думку голова благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут висловив в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Він пояснює: готовність росіян до переговорів — ознака слабкості.

«Їм так само важко, а подекуди і важче. У них теж проблеми з мобілізацією, у них теж проблеми з технікою і боєприпасами, у них більшість боєприпасів неросійського походження.Вони вміють створювати сильну ілюзію, сильної держави, сильної армії, сильного потенціалу, але їм так само важко. І мені здається, у нас є шанс дотиснути або до кращих умов, або таки до переможного кінця цього етапу війни», — каже Тарас Чмут.

Раніше Тарас Чмут пояснив, чому російські «Шахеди» долітають і завдають більше уражень у тилових містах.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?

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Дата публікації
Кількість переглядів
33
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