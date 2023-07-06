На школярів 10, 15 років чекає тестування разом з батьками: результати вплинуть на зміни навчання в усіх школах країни

Українських учнів перевірять наскільки в них сформовані соціально-емоційні навички, чи вміють вони співчувати, дружити та творити. Протестять дітей 10 та 15 років і за результатами на школи очікують зміни, йдеться в ТСН.

Вміння працювати у команді, допомагати один одному - це називають навичками ХХІ століття і про них на національному "Едкемпі" освітяни з усієї країни говоритимуть не один день.

Дослідження соціально-емоційних навичок нині проводять у 15 країнах світу. Україна доєдналася до нього в останню мить. “Саме зараз значення володіння СЕН навчиками зростає. У час війни і після війни. У цей травматичний і посттравматичний час. Коли немає часу реагувати, але ти маєш гнучко реагувати і зберегти себе, свою цілісність і цьому ми маємо вчити дітей”, - каже амбасадорка проєкту Лілія Гриневич.

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Спочатку дітей протестують. В Україні уже виділили 232 школи, де виміряють сформованість 17 соціально-емоційних навичок. “Не достаньо конгнітивних навичок у школі – зрозуміти, усівідомити, побачити і рентранслювати. Дуже важливо мати принципи, які впливають на засвоєння цих знань, які впливають на емоційних стан дитини і її мотивацію іти до школи навчатися”, - каже голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

Опитування проходитимуть учні 10 та 15 років, їхні вчителі та батьки. “Разом з результатами дослідження, які будуть презентовані, як в Україні, так і в інших державах. Ми також відкриємо доступ до загальнонаціонального онлайн-курсу для освітян для того, щоб кожен і кожний могли взяти для себе не тільки знання про теорію, а й практичні елементи”, - каже національний координатор Олександр Елькін.

Що може з’явитися у школах за результатами цього дослідження, розповідає психологиня навчального закладу у Києві, яка ще з 19-го року у національному експерименті. Тут є окремі уроки соціально-емоційного та етичного навчання. Дітей вчать розуміти свої емоції та контролювати їх.

Новий тест для школярів: наближаються зміни в навчальному процесі

Ці техніки класні керівники використовують під час виховних, а вчителі-предметники під час уроків. І десь так буде впроваджено і по всіх школах країнах. “Це наскрізьна складова, яка пронизує увесь педагогічний процес – і викладання дисциплін, і як формується взаємодія з учнями, з класом”, - підсумовує міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

Із остаточним форматом визначаться згодом. Дослідження соціально-емоційних навичок українських учнів триватиме у вересні - жовтні. Вже у другому кварталі наступного року - оголосять результат.

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