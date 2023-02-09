На службу з котом: підприємеця покинула бізнес і подалась з улюбленцем боронити український кордон

Бійчиня одного з підрозділів територіальної оборони на Волині Людмила Костюк служить зі своїм хвостатим улюбленцем. Влітку жінка, яка була успішною підприємницею, пішла записуватися в тероборону. Із собою взяла кота, і ось уже п’ять місяців вони разом служать в одному із військових підрозділів поблизу білоруського кордону, йдеться в ТСН.

Грідж був тихим та спокійним котом допоки жив у місті, а тепер оселився з військовими у лісі і дає доброго прочухана місцевим котам. Тут він завдяки своїй господарці, яка прийшла на службу ще влітку і забрала кота з собою, бо вдома його не було на кого лишити. “Він так швидко прижився. За годинку він вже знав, де їсти дають”, - розповідає Людмила.

Зараз вона усміхається і жартує, п рік тому, розповідає Людмила, їй було не до сміху. “В мене сестра з чоловіком військові. Вони в Маріуполі проживали і дітей привезли мені. І я поїхала з ними до Італії”, - пригадує вона.

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За кордоном жінка прожила чотири місяці, та вирішила повернутись додому, але там на довго не затрималася - подалася служити. Хоча на той момент була успішною співвласницею кав’ярні.

Бізнес проміняла на військо і нині службу несе разом із Гріджо. Спершу Людмила переймалася, як побратими приймуть її пухнастого друга, але, як виявилося, хвилювалася дарма. Військові сміються, що сформувався вже цілий котячий батальйон.

Повертатися до цивільного життя Людмила поки не планує, та й Гріджо додому теж не проситься. “Підтримує мене морально. Зустрічає мене зранку, як я йду на службу. Я виходжу – він стоїть”, - розповідає Людмила.

Отак вдвох вони служать уже п’ять місяців і знають, що дочекаються перемоги.

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