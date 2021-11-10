На смерть збив 15-річну дівчину та переховувався: суд обрав запобіжний захід водію, який в Одесі вчинив ДТП

На смерть збив 15-річну дівчину та переховувався: суд обрав запобіжний захід водію, який в Одесі вчинив ДТП

Винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.

Київський районний суд м. Одеси обрав запобіжний захід 28-річному водію, який на переході збив 15-річну студентку та її брата. Від отриманих травм дівчина померла, 21-річного хлопця госпіталізували, а водій переховувався від правоохоронців. Тепер винуватець ДТП два місяці перебуватиме за за ґратами.

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Про це 10 листопада йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Винуватець ДТП під час судового засідання свою провину визнав. Він розповів, що втік з місця аварії, бо перелякався. Також 28-річний водій розповів, що того вечора він повертався з аеропорту, проте чому не пропустив пішоходів, не каже. Після аварії чоловік покинув авто, у якому було недопите пиво, та кілька днів переховувався у знайомого.

"Під час невідкладного обшуку в квартирі, в якій переховувався 28-річний чоловік, поліцейські вилучили речові докази, які свідчать про його причетність до аварії. Зокрема, це ключі від автівки та свідоцтво про її реєстрацію", - каже речниця Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

На судове засідання, під час якого підозрюваному обирали запобіжний захід, прийшла родина загиблої 15-річної Ірини. Вони принесли з собою світлини дівчини і не могли стримати сліз. Бабуся загиблої розповіла, що онучка в той вечір поверталася з братом з курсів англійської мови. Вона мріяла стати юристом і вступила в профільний коледж, однак всі плани обірвало фатальне ДТП.

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"Прийшла, щоб подивитись в очі. Звичайно, він буде покараним, але ми житимемо із цим болем", - каже бабуся загиблої Галина Качаловська.

Попри те, що в салоні автівки підозрюваного у ДТП знайшли недопиту пляшку пива, зараз довести, чи був він нетверезим за кермом, неможливо, бо минуло надто багато часу.

Тож поліція оголосила чоловіку підозру за статтями – "порушення правил, що призвело до загибелі людини" і "залишення у небезпеці". За це йому загрожує до 8 років в’язниці.

Нагадаємо, в Одесі на Адміральському проспекті 4 листопада водій автомобіля Opel збив 15-річну дівчину та 21-річного хлопця. Неповнолітня загинула на місці ДТП.

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