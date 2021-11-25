На Соломонових островах протестувальники підпалили парламент і трощать урядові будівлі

Австралія направила своїх військових на прохання влади .
Масові антиурядові протести на Соломонових островах - це невеличка держава у Тихому океані неподалік Австралії.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Мітингарі підпалили парламент і трощать урядові будівлі та магазини. Поліція намагається протистояти натовпу і застосовує сльозогінний газ.
Влада оголосила повний локдаун на півтори доби, але протести це не зупинило. Люди незадоволені рівнем життя, а останньою краплею стало розірвання дипломатичних відносин із Тайванем і встановлення їх із Китаєм - це чутлива тема для регіону.
Прем’єр Австралії заявив, що на прохання уряду Соломонових островів відправить туди сотню військових та поліцейських.
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