На Соломонових островах протестувальники підпалили парламент і трощать урядові будівлі

На Соломонових островах протестувальники підпалили парламент і трощать урядові будівлі

Австралія направила своїх військових на прохання влади .

Масові антиурядові протести на Соломонових островах - це невеличка держава у Тихому океані неподалік Австралії.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Мітингарі підпалили парламент і трощать урядові будівлі та магазини. Поліція намагається протистояти натовпу і застосовує сльозогінний газ.

Влада оголосила повний локдаун на півтори доби, але протести це не зупинило. Люди незадоволені рівнем життя, а останньою краплею стало розірвання дипломатичних відносин із Тайванем і встановлення їх із Китаєм - це чутлива тема для регіону.

Прем’єр Австралії заявив, що на прохання уряду Соломонових островів відправить туди сотню військових та поліцейських.

На Соломонових островах мітингарі підпалили парламент і трощать урядові будівлі | Новини світу

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