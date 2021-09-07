На сьомий рік декомунізації з міської ради Кропивницького почали знімати серпи і молоти

На сьомий рік декомунізації з міської ради Кропивницького почали знімати серпи і молоти

Замінити на тризуби не наважились через дорожнечу

На сьомому році після ухвалення закону про заборону комуністичної символіки, декомунізація дісталася і міської ради Кропивницького.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

З фасаду «будинку із колонами» - саме так споруду, де працює керівництво міста, називають жителі обласного центру - почали знімати серпи із молотами.

Комуністичних символів на будівлі близько двох десятків. Щоби зняти один - працівники витрачають пів години. Роботи збираються завершити вже сьогодні.

Сліди, що залишилися від тоталітарних символів, зашпаклюють у сірий колір споруди. На все це з бюджету витратили 80 тисяч гривень. Замість серпів з молотами на міськраді хотіли зробити тризуби, але через дорожнечу від цієї ідеї відмовились. «Ми розглядали такий варіант, щоб встановити тризуб, але він дуже фінансово затратний. Нам рахували кошторис і це десь обходилось близько 700 тисяч гривень. Нас громада не зрозуміла б в цей час, щоб ми кошти такі великі витрачали на такі роботи», - переконує секретар Кропивницької міської ради Олег Калюка.

Новини України: з фасаду міської ради Кропивницького почали знімати серпи із молотами

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