На станції швидкісного трамваю в Києві стався потоп: що відбувається

Кияни повідомляють, що станцію швидкісного трамвая залило водою. Йдеться про станцію "Олекси Тихого" (колишня назва "Польова"), яка розташована поруч із Політехнічним університетом.

На опублікованому відео видно, як пасажири йдуть по дошках, які поклали в переході, щоб люди не замочили ноги.

У мережі пишуть, що станцію закрили для пасажирів через потоп. Але в комунальному підприємстві "Київпастранс" ТСН.ua запевнили, що станція "Тихого" вже працює в штатному режимі.

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"Зранку трапилась аварія мережі водопостачання, трамваї проїжджали станцію "Олекси Тихого" без зупинки. Водоканал оперативно ліквідував наслідки аварії, воду викачали. Зараз ця станція швидкісного працює в штатному режимі", - повідомили сайту ТСН.ua в КП "Київпастранс".

Нагадаємо, весь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути.У місті від 17 лютого запрацювали ще чотири трамвайних маршрути та 19 тролейбусних маршрутів. Важка транспортна криза минула. Загалом столиця жила без електротранспорту 56 днів.

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