На станції метро Києва обвалилася стеля: що відомо (відео)

Київське метро / © УНІАН

У Києві біля входу на станцію метро «Теремки» обвалилася частина стелі. Судячи з відео, яке опубліковано в Мережі, впала секція.

Деталі інциденту коментарі ТСН.ua повідомили в поліції Києва.

Конструкція з металу і пластику обвалилася біля входу до станції. Надзвичайна подія трапилася ще 15 лютогопізно ввечері.

У поліції Києва кажуть, що минулося без постраждалих.

Зауважимо, що станція метро «Теремки» — остання найновіша станція, яка була збудована та введена в експлуатацію у столиці — грудень 2013 року.

Чи працює станція метро «Теремки»?

Водночас у Київській міській державній адміністрації поінформували, що станція метро «Теремки» працює у звичайному режимі. Поїзди курсують без змін.

Водночас у КМДА підтвердили, що 15 лютого близько 22:30 зафіксували локальне пошкодження окремих елементів підвісної стелі одного з виходів станції. Постраждалих немає.

Згідно з поясненнями «Київського метрополітену», причиною інциденту стали пошкодження конструкцій виходу, спричинені минулими обстрілами. Деякі дефекти були прихованими, тому їх не виявили під час планових оглядів, хоча фахівці вже готували об’єкт до часткового ремонту.

Наразі триває детальне обстеження підвісної стелі та конструкцій усього переходу.

