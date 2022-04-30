На старенькому бусі, прикрашеному сердечками: волонтер врятував близько тисячі людей з окупованого Маріуполя

На старенькому бусі, прикрашеному сердечками: волонтер врятував близько тисячі людей з окупованого Маріуполя

Киянин Михайло вивозив людей з окупованого Маріуполя під постійними обстрілами.

Волонтер Михайло виріс у Маріуполі. Зокрема, там у нього був свій бізнес – нічний клуб. Саме їхав туди у справах, коли почалася війна, тому чоловік змінив курс - спочатку відвіз у безпечне місце сім'ю, а потім вирішив евакуювати з Маріуполя своїх співробітників.

Про історію киянина Михайла, який разом із друзями евакуював з окупованого Маріуполя близько тисячі людей попри страшні авіаційні удари і постійні обстріли артилерії, про пекельну дорогу і рятівний автобус, прикрашений сердечками і пронизаний скалками від снарядів і куль - 30 квітня йдеться в сюжеті ТСН.

Чоловік розповів, що свій знаменитий тепер бордовий бус із сердечками і дірками купили з товаришами. Завантажили габаритне авто гуманітаркою і 8 березня вирушили в дорогу.

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Для того, щоб дістатися до своїх співробітників у Маріуполі, які на той момент вже не мали їжі, йому довелося проїхали близько 20 блокпостів окупантів. В підвалі його клуба вже ховалося більше 160 людей.

Однак виїхати на безпечну територію вдалося аж через 6 днів. Бо почалися страшні бомбардування. Тим часом Михайло розвозив гуманітарку містом.

Нарешті Михайло зібрав частину людей з бомбосховища. Жінок і дітей. І в перерві між обстрілами на розбитій машині рушив з окупованого міста. За колегами пообіцяв повернутися пізніше. І таки дотримав слова. Михайло повертався за людьми пять разів. Ще й з підкріпленням. І таки вивіз майже усіх, кого планував

Вшосте, наприкінці березня, Михайлу проїхати вже не вдалося.

"Мене завели у фургон і сказали, ще раз повернешся, поїдеш на два місяці на підвал. Це в кращому разі", - пригадує чоловік.

Відтоді він з іншими волонтерами допомагають знайти роботу і житло тим, кого врятували.

Нині Михайло зізнається - це диво, що зміг евакуювати стільки людей і лишився живим. Бо, за його словами, більше 20 його колег-волонтерів у його рідному місті зникли безвісти.

Волонтер врятував близько тисячі людей з окупованого Маріуполя

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