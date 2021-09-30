На старт, увага, вибори: як відставка Разумкова пов’язана з другим терміном Зеленського

Зеленський вирішив звільнити Разумкова. Його місце під куполом найімовірніше посяде Руслан Стефанчук.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков йде у відставку. Відповідні чутки циркулювали понад пів року. Проте зараз "слуги" кажуть, що це вже доконаний факт – рішення ухвалив особисто президент.

У четвер, 30 вересня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія фактично запустив маховик відставки – запросив у голови парламенту підписні листи. Щоб винести питання на голосування в залу, треба зібрати мінімум 150 підписів народних обранців. Робитимуть це у Трускавці на неформальному з’їзді "Слуги народу", куди особисто завітає Володимир Зеленський.

Подейкують, що відставка Разумкова пов’язана з бажанням Банкової оголосити дострокові президентські вибори, щоб провести їх раніше парламентських, які припадають на осінь 2023 року. Проте експерти дивляться на це скептично. Кажуть, що відставка Разумкова була лише питанням часу, бо дуже вже багато протиріч накопичилося між спікером та президентом.

ТСН.ua дізнавався про справжні причини відставки Разумкова, його політичні амбіції та як все це пов’язано з можливим походом Зеленського на другий термін.

Охолодження стосунків

Досить довго і Дмитро Разумков, і "слуги", і Банкова спростовували чутки про конфлікт у владній команді. Хоча, наприклад, скандал між Разумковим та його першим заступником Русланом Стефанчуком вийшов у публічну площину ще кілька місяців тому. Проте навіть після офіційного звернення Арахамії за підписними листами, спікер продовжував стверджувати зворотне.

"Якщо його (конфлікт – авт.) хочуть створити – це інше питання. У мене не було конфліктної ситуації з фракцією. Тим більше я не був запрошений на фракцію, щоб поговорити про якийсь конфлікт. Просто, думаю, було завдання, і Давид Георгійович (Арахамія – авт.) її виконав", - пояснив Дмитро Разумков.

У "Слузі народу" підтвердили ТСН.ua, що підписи збиратимуть на неформальному з’їзді фракції у Трускавці. Кажуть, що це стане своєрідним тестом: хто не поставить підпис, до тих будуть особисті питання у Володимира Зеленського. Разумкова в Трускавець не запросили, бо, за словами голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, це не весілля, і форма запрошення туди інша.

Судячи з поточної ситуації, голосів за відставку Разумкова під куполом вистачить. Левову частку дадуть "слуги". Так, у монобільшості є люди з умовної орбіти Разумкова. Їх до десятка. Проте вони не зможуть вийти з фракції на знак протесту, бо втратять мандат. Підтримають й деякі депутатські групи. Що ж до опозиції, там категорично проти.

Тригером відставки Разумкова, за словами "слуг" та експертів, став т.з. закон про олігархів.

По-перше, спікер вважає, що документ був проголосований із порушенням Регламенту. До того ж, за словами Разумкова, законопроєкт містить юридичну колізію щодо того, хто саме має визначати статус олігарха – РНБО чи НАЗК. Проте готовий підписати проєкт на засіданні 5 жовтня.

По-друге, всупереч волі Банкової, спікер направив документ на оцінку Венеціанської комісії

Зеленський-Разумков

Дмитро Разумков - перший номер у виборчому списку "Слуги народу". Саме він вів партію Зеленського на дострокові парламентські вибори 2019 року. Ба більше, якщо пригадати підготовку до президентських виборів того ж року, саме Разумков від імені штабу Зеленського ходив по ефірах, нерідко представляючи його позицію, як кандидата в президенти.

За половину свого терміну Володимир Зеленський вкотре демонструє, що готовий швидко прощатися з членами команди, якими б близькими вони не були. Наприклад, так сталося з колишнім головою ОПУ Андрієм Богданом.

Дехто зі "слуг" у розмові з ТСН.ua каже, що Разумков перестав бути "своїм" для Зеленського, пішов у вільне політичне плавання і досить часто діяв всупереч волі президента. Інші вказують на ще одну причину – позицію Разумкова щодо другого президентського терміну Зеленського. У четвер, 30 вересня, на брифінгу Разумков вкотре заявив, що категорично проти цього.

Говорячи про причини відставки, політолог Володимир Фесенко вказує на охолодження відносин між командою Зеленського та Разумковим ще чи не з перших місяців спікерства останнього. Торік це охолодження вже стало помітним. А цього року один привід просто нашаровувався на інший.

"Рубіконом став закон про олігархів: або Разумков мав прийняти президентські ініціативи, які просувала команда Зеленського, або остання вимушена відсторонити Разумкова. Тому відставка стала неминучою. Щоправда, я думав, що рішення буде ухвалене в Трускавці. Але судячи з сьогоднішніх подій, політичне рішення ухвалене самим Зеленським. А в Трускавці проведуть попередній зондаж. Збір підписів буде оцінкою політичної лояльності кожного депутата "Слуги народу" до президента. А до тих, хто не підпише, виникнуть питання, з ними почнеться окрема робота. Проте, думаю, великих проблем зі збором підписів за відставку не буде", - пояснює ТСН.ua Володимир Фесенко.

Політичні амбіції Разумкова

Після екватора президентства Зеленського на Банковій всерйоз почали обговорювати його похід на другий термін. Хоч, балотуючись 2019 року, він обіцяв, що йде лише на п’ять років. Щоправда, кінцевого рішення ще немає.

Проте проблема в іншому. За Конституцією, чергові президентські вибори проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень чинного глави держави. Тобто, 31 березня 2024 року. Чергові ж вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень парламенту. Тобто, 29 жовтня 2023 року, - за пів року до президентських.

Фактично чергові парламентські вибори стануть вотумом довіри до Володимира Зеленського та оцінкою результатів роботи його команди. Навряд чи "Слузі народу" вдасться повторити феномен 2019 року, коли вперше в історії незалежної України президент сформував свою одноосібну більшість у Верховній Раді. Результат "Слуги народу" на чергових парламентських виборах 2023 року автоматично позначиться на рейтингу самого Зеленського. До того ж, дасть карти в руки опозиції хитати ситуацію.

Саме тому вже досить давно в українському політикумі циркулюють чутки про можливість оголошення дострокових президентських виборів, які мають відбутися раніше чергових парламентських. Для цього чинний президент має добровільно піти у відставку, а його повноваження виконуватиме спікер Верховної Ради. Оптимальною кандидатурою для цього вважають саме Руслана Стефанчука.

Проте експерти ставляться до цього скептично. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко поки що не бачить початку підготовки до парламентських чи президентських виборів.

"Тому я б не був таким категоричним, говорячи, що відставка Разумкова – це початок передвиборчої кампанії. Разумков давно мав конфліктні стосунки з ОПУ та президентом особисто. В принципі він давно муляв очі. Після того, як Зеленський взяв під повний контроль парламент, сенсу далі тримати Разумкова на цій посаді, коли всі знають, що є конфлікт та складні стосунки, немає. Тому це першопричина. А будуть чи не будуть позачергові вибори, станом на зараз на це не має відповіді ніхто в державі", - каже ТСН.ua Вадим Денисенко.

А от в чому експерти точно впевнені, так це у створенні Разумковим власного політичного проєкту. На думку політолога Володимира Фесенка, у поки що чинного спікера просто не буде іншого виходу, інакше за кілька місяців про нього забудуть.

"Інформаційно найближчі кілька місяців йому вдасться втриматися на плаву. Потім треба створювати свою політсилу, конвертувати сьогоднішній рейтинг у новий формат, формувати свою команду. Він був на пограниччі між "зеленими" та іншими. А тепер треба формувати власну нішу, зорієнтувати ядро, намагатися його розширити. Якщо він цього не робитиме, за кілька місяців і від сьогоднішнього рейтингу мало що залишиться. Бо без посади спікера йому буде складніше залишатися в епіцентрі інформаційних процесів. Не буде такого впливу, як зараз", - вважає Володимир Фесенко.

Соціологія КМІСу (10-15 вересня) свідчить, що лідерство електоральних симпатій (серед тих, хто визначився) утримує партія "Слуга народу" із 20% та Володимир Зеленський 33,3%. За даними соціологічної групи "Рейтинг" (2-4 вересня), "Слуга народу" має 25,8%, а Зеленський – 31,1%. Центр Разумкова (29 липня – 4 серпня) дає "Слузі народу" 27%, Зеленському – 29%.

Що ж до президентських рейтингів Дмитра Разумкова, соціологія показує максимум 3%. Причому антирейтинг у нього більший (понад 30%), ніж рівень довіри громадян (29%).

За словами Вадима Денисенка, станом на сьогодні у Разумкова близько 1,5-2% за різною соціологією - це його абсолютний пік.

"Виборці Зеленського та Разумкова навіть теоретично не перетинаються. Виборець Разумкова – в основному старше покоління, в міру проросійське та антихайпове. Це багато в чому пряма протилежність до виборця Зеленського. Звідки Разумков буде черпати свою електоральну базу? Для мене поки що дуже тяжко зрозуміти. Чи буде спроба робити певні складні альянси типу Разумков-Смешко-Гройсман-Яценюк, може ще хтось? Цілком імовірно. Але коли є одночасно стільки потужних лідерів, кожен із яких хоче бути першим, об’єднувати таких людей неймовірно тяжко. Тим більше, якщо умовно завтра не буде виборів. Якщо ж завтра будуть вибори, цілком ймовірно, що якісь такі альянси будуть", - підсумовує Вадим Денисенко.

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