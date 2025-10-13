ТСН у соціальних мережах

На стіні метро в Києві з’явився струмок: що сталося і чи є небезпека для людей

У підземці розповіли, звідки взялося «джерело» та чи варто хвилюватися пасажирам.

Олександр Марущак


Станція метро "Васильківська" / © УНІАН

У Києві в підземному переході станції метро «Васильківська» помітили струмок. Вода стікала станами та сходами підземної споруди. Очевидці повідомляють, що струмок у підземному переході тече вже другий день поспіль. Місце протікання огородили обмежувальною стрічкою.

Станція «Васильківська» розташована на синій гілці метрополітену, яка нещодавно була частково зачинена на ремонт через проблеми з ґрунтовими водами в тунелі на сусідній станції «Деміївська». Тож поява «струмка» добряче налякала пасажирів.

У КП «Київський метрополітен» ТСН.ua розповіли, що в підземному переході станції «Васильківська» текла саме дощова вода, але підкреслюють, що вона потрапляла до дренажної системи.

Вода на станції метро / © ТСН

Вода на станції метро / © ТСН

«Зазначимо, що під час огляду було виявлено наявність води в 4-х колодязях біля станції. Два з них належать „Київводоканалу“, де воду вже відкачали. Два інші — місцевому ШЕУ, дощову воду також уже відкачали», — повідомили в Київському метрополітені.

Там додають, що станція «Васильківська» та підземні переходи зараз працюють у звичайному режимі.

