На стіні метро в Києві з’явився струмок: що сталося і чи є небезпека для людей
У підземці розповіли, звідки взялося «джерело» та чи варто хвилюватися пасажирам.
У Києві в підземному переході станції метро «Васильківська» помітили струмок. Вода стікала станами та сходами підземної споруди. Очевидці повідомляють, що струмок у підземному переході тече вже другий день поспіль. Місце протікання огородили обмежувальною стрічкою.
Станція «Васильківська» розташована на синій гілці метрополітену, яка нещодавно була частково зачинена на ремонт через проблеми з ґрунтовими водами в тунелі на сусідній станції «Деміївська». Тож поява «струмка» добряче налякала пасажирів.
У КП «Київський метрополітен» ТСН.ua розповіли, що в підземному переході станції «Васильківська» текла саме дощова вода, але підкреслюють, що вона потрапляла до дренажної системи.
«Зазначимо, що під час огляду було виявлено наявність води в 4-х колодязях біля станції. Два з них належать „Київводоканалу“, де воду вже відкачали. Два інші — місцевому ШЕУ, дощову воду також уже відкачали», — повідомили в Київському метрополітені.
Там додають, що станція «Васильківська» та підземні переходи зараз працюють у звичайному режимі.