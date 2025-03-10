На субсидії фермерам в Україні виділили 4,6 млрд грн: хто і як може отримати гроші

Коли програму поновлять знову та хто саме може нею скористатися.

Спалена росіянами техніка, знищені зерносховища, ферми для утримання тварин, і поля, перетворені на згарища. Український агрокомплекс за час повномасштабного вторгнення зазнав втрат на понад 10 мільярдів доларів, підрахували фахівці Київської школи економіки.

Щоб допомогти, зокрема, невеликим фермерам під час війни цьогоріч уряд продовжив програму спеціальних субсидій. Їх видають тим, хто обробляє землю, або ж вирощує худобу. Гроші виділили у рамках грантової угоди між Україною та міжнародних партнерів.

Бажаючих отримати допомогу виявилося так багато, що подання заявок тимчасово припинили. Коли ж програму поновлять знову та хто саме може нею скористатися – кореспондентка ТСН Олена Лоскун дізнавалася.



Руслан Сміленко оглядає своє поле. Тут він з осені висіяв пшеницю. Хоч зима була посушлива, озимі, радіє, примхи природи витримали

Приватним фермерством Руслан почав займатися років 10 тому. І нині обробляє 15 гектарів землі. Крім пшениці, вирощує сою. А цьогоріч планує висіяти ще й соняшник. Справа, каже, прибуткова, але і витрати теж чималі.

“Собівартість вирощування пшениці 1 га по моїй технології мені обходиться десь біля 25-30 тисяч гривень. По сої десь в районі 20-ти”, – каже фермер Руслан Сміленко.

Руслан Сміленко / Скриншот із відео ТСН

Аби зекономити, через Державний аграрний реєстр чоловік подався на спеціальну бюджетну субсидію для підтримки невеликих фермерів під час війни.

Хто і скільки може отримати

На один гектар землі дають по чотири тисячі гривень. Безповортно. Одна з умов – потрібно вказати, на що саме плануєте витратити кошти.

“Це субсидія на гектар. Тобто для малих фермерів до 120-ти га, які обробляють ці землі, які систематично обробляють. Які вже щось посіяли або планують щось посіяти”, – каже заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

Денис Башлик / Скриншот із відео ТСН

Субсидії фермерам / Скриншот із відео ТСН

“Я подав на 15 гектарів. Відповідно, я маю отримати 60 тисяч гривень”, – каже фермер.

Під програму підпадає і утримання худоби. Хто має у власності від трьох до 100 корів, може отримати по сім тисяч гривень за кожну.

Дотації на кіз та овець – по 2 тисячі. І у стаді має бути від п’яти до п'ятисот голів. В Уряді кажуть: схожа програма була і минулоріч. Але тепер грошей виділили більше.

Субсидії фермерам / Скриншот із відео ТСН

Субсидії фермерам / Скриншот із відео ТСН

“У бюджеті передбачено 2,8 млрд грн на субсидію, якщо ми говоримо про землю. По тваринництву 1,4 млрд на корів і приблизно 400 млн на вівці і кози”, – каже Денис Башлик.

За словами експерта Олега Хоменка, подібні субсидії вигідні не лише фермерам, але й державі.

“Це перш за все підтримка економічної активності фермерства і сільгоспвиробництва, потім воно викладається у стан сплати податків, у надходженнях до місцевих бюджетів, створення робочих місць”, – каже генеральний директор УКАЮ Олег Хоменко.

Однак податись на допомогу виявилося справжнім квестом, пригадує Руслан Сміленко.

“Коли надійшла заявка із державного аграрного реєстра, це була 9 година ранку, що субсидія запускається в дію, приймає заявки, і уже буквально через півгодини, коли я зайшов, сайт уже висів”, – каже фермер.

В уряді пояснюють: усе це – через велику кількість бажаючих. На утримання худоби надійшло близько десяти тисяч заявок. На обробку землі – аж 15 тисяч.

Тож першу хвилю програми на час опрацювання анкет призупинили. Але обіцяють: вже невдовзі стартує другий етап.

Руслуну Сміленку пощастило – він податись таки зміг. Тепер чекає, чи схвалять його звернення.

“Я привіз міндобриво на 60 тисяч грн. Якщо підійдуть додаткові кошти, я їх витрачу на придбання якісного високопродуктивного насіння. Або пшениці, або сої, або соняшнику”, – каже фермер.

Між тим, в уряді попереджають: отриману субсидію фермери зобов'язані витратити виключно на аграрні потреби. Інакше гроші доведеться повернути. За дотриманням умов стежитимуть ретельно.

Нагадаємо, за понад тисячу днів повномасштабної війни Україна стала найбільш замінованою країною світу. Касетними бомбами, мінами-пастками та осколками від снарядів всіяна третина нашої території. Іноземні аналітики пишуть – щоб усунути цю загрозу, українцям знадобиться майже 800 років.

Читайте також: